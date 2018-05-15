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Индонезия купит у России Су-35
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Индонезия купит у России 11 истребителей Су-35 в кредит 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Россия предоставит Индонезии коммерческий кредит на закупку 11 истребителей Су-35.
Индонезия и Россия намерены подписать кредитное соглашение в рамках контракта на поставку истребителей Су-35, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.
В сообщении отмечено, что в данный момент проводятся необходимые для этого процедуры.
Речь идет именно о коммерческом, а не государственном кредите. При этом он должен еще пройти определенную процедуру внутреннего согласования у индонезийской стороны, аванс от Индонезии пока не получен.
Ранее сообщалось, что часть истребителей Индонезия планирует приобрести по бартеру, поставляя в Россию такие товары как каучук и пальмовое масло.
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