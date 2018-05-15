Индонезия купит у России 11Су-35

Индонезия купит у России 11 истребителей Су-35 в кредит

Россия предоставит Индонезии коммерческий кредит на закупку 11 истребителей Су-35.

Индонезия и Россия намерены подписать кредитное соглашение в рамках контракта на поставку истребителей Су-35, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.

В сообщении отмечено, что в данный момент проводятся необходимые для этого процедуры.

Речь идет именно о коммерческом, а не государственном кредите. При этом он должен еще пройти определенную процедуру внутреннего согласования у индонезийской стороны, аванс от Индонезии пока не получен.

Ранее сообщалось, что часть истребителей Индонезия планирует приобрести по бартеру, поставляя в Россию такие товары как каучук и пальмовое масло.