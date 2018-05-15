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Минобороны сократит число пусков «Тополей»
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СМИ сообщили о планируемом сокращении количества пусков МБР «Тополь» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России сократит количество пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-12М «Тополь». Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, в 2018-2019 годах планируется совершить три пуска подобных ракет. При этом в предыдущие два года в планах было семь пусков.
Также раскрыты планы по числу запусков МБР РС-18 «Стилет». В 2018-2019 годы будет выполнен один пуск «Стилета».
Отмечается, что в Минобороны подтвердили намерения сократить количество пусков «Тополей».
В ведомстве рассказали, что в ближайшие годы будут выполняться только единичные запуски этих ракет. Их целью будет подготовка личного состава РВСН и подтверждение стабильности характеристик ракет с продлённым сроком эксплуатации.
В декабре 2017 года сообщалось, что Минобороны испытало межконтинентальную ракету «Тополь».
RT на русском: последние новости
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