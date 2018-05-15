Почему Россия никак не построит истребитель-невидимку?

На Параде Победы 9 мая в небо над Москвой для демонстрации возможностей российских ВВС взмыла парочка истребителей пятого поколения Су-57 ПАК ФА.

Ожидается, что промежуточная версия Су-57, сделанная на основе технологии «стелс», будет готова к 2019. Российские ВВС рассчитывают заполучить первую дюжину таких самолетов для оперативных испытаний в том же году. Сколько именно штук нынешней модификации Су-57, оснащенной двигателями «Сатурн АЛ-41Ф1» от Су-35, будет закуплено в итоге — пока неизвестно. Скорее всего, Кремль отложит массовую закупку истребителей данного типа до середины 2020-х, когда им на смену придут новые, более мощные двигатели, покамест обозначающиеся как «изделие 30».

Долгое время параллельно с этим шла совместная работа с Индией над локальной версией Су-57. Однако в Дели все же решили выйти из проекта, частью из-за того, что Россия отказывалась делиться исходным кодом самолета, а частью из-за причин технологического характера: электроника далеко не блещет, технология «стелс» вызывает нарекания, а двигателям не хватает мощности. Русские работают над тем, чтобы улучшить летные характеристики. И пусть моторы в конечном счете и заменят, опасения индийцев относительно высокой заметности остаются в силе: мало что можно сделать, чтобы радикальным образом улучшить эффективную площадь рассеяния радиолокационных волн. Тем не менее, Индия намерена вернуться к теме закупок Су-57 после некоторого размышления.

Основная проблема с чрезмерной заметностью Су-57 из-за формы корпуса. Как недавно отмечалось в журнале «Бизнес Инсайдер» (Business Insider), на поверхности корпуса Су-57 немало «горячек точек», заметить которые тренированному глазу несложно. Главное другое: то, что сконструировать самолет-невидимку русским под силу — сомнений не вызывает. Вопрос в том, располагает ли Москва производственными мощностями для массового производства летательного аппарата по технологии «стелс».

Один из ключевых факторов для строительства самолета-невидимки — это технологический допуск. Уже у F-22 он составлял 1/10 000 дюйма. F-35 же выпускаются на производственной линии гораздо более плотной, чем та, что требовалась для F-22 и к настоящему моменту успела устареть. В чрезвычайно жестких технологических допусках и кроется причина того, почему в F-35 используется меньше стелс-покрытий. Русские же, после распада Советского Союза полагавшиеся на импортные станки, привезенные прежде всего из Европы, попросту не располагают производствеными мощностями для массовой сборки «невидимок».

Если же взглянуть на проблему с российской стороны, то выяснится, что Москва не верит, живучесть техники можно обеспечить одной технологией «стелс» — особенно при вторжении в хорошо вооруженное воздушное пространство. Волноваться России действительно во многом не о чем. За исключением ВМС США , страны Запада не располагают комплексными интегрированными системами ПВО, сопоставимыми с российскими С-300 или С-400. В случае если российским войскам придется нанести подобный удар по сильно защищенному региону, Кремль будет полагаться на дальнобойное оружие вроде крылатых ракет Х-101/102, которым на низкой высоте под силу обойти любую из существующих систем ПВО.

Надо признать, что Су-57 все же действительно имеет сниженную эффективную площадь рассеяния, что помогает повысить живучесть в воздушном бою. Что касается средств радиоэлектронной борьбы, то русские полагаются на проверенные технологии. Под углом 90 градусов по отношению к импульсно-доплеровской радиолокационной станции противника Су-57 кажется неподвижным объектом и не замечается, поскольку РЛС вообще плохо реагируют на объекты, движущиеся сбоку. Это простой вопрос физики. Противник мало что может предпринять, кроме монтажа дополнительных датчиков инфракрасного поиска и улучшенной обработки сигналов.

Русские надеются, что набор датчиков РЛС Су-57, включающий в себя антенные системы L-диапазона Н036L-1-01, будет предупреждать пилотов о приближении истребителей пятого поколения противника, таких как F-22 или F-35. Тактический истребитель-невидимка должен быть оптимизирован для подавления сигналов высокочастотных диапазонов C, X и Ku на физическом уровне. Однако эти самолеты появляются на радарах, работающих более длинных волнах диапазона L, и точности данных в таком случае не хватает для нанесения успешного удара при помощи ракеты.

Антенная же система L-диапазона, входящая в РЛС Н036 «Белка», сужает область поиска, позволяя Су-57 сканировать меньший объем пространства антенными системами Х-диапазона Н036-1-01 и Н036B-1-01. РЛС дополнена электрооптическим прицелом 101КС «Атолл» и бортовым комплексом Л-402 «Гималаи», который позволяет повысить точность информации, поступающей с антенной системы L-диапазона. Замысел в том, чтобы получить возможность атаковать истребитель пятого поколения — такой как F-22 или F-35 — путем совместного использования средств наведения на цель.

Сработает ли эта тактика? Никто не знает. Чтобы узнать наверняка, придется дождаться начала Третьей мировой.