Ещё
Казахстан разрабатывает с зарубежными партнерами антиснайперскую винтовку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казахстан разрабатывает с зарубежными партнерами антиснайперскую винтовку 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 14 мая /Синьхуа/ — Казахстан с зарубежными партнерами разрабатывает антиснайперскую винтовку калибра 12,7 мм. Об этом сегодня здесь сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности республики Бейбут Атамкулов.
"Совместно с зарубежными партнерами ведется работа по разработке перспективного образца 12,7 мм стрелкового оружия", — сказал Б. Атамкулов на правительственном часе в мажилисе парламента Казахстана, посвященном вопросам оборонно-промышленного комплекса.
Он добавил, что определяется возможность организации производства легкого стрелкового вооружения и модернизации состоящих на вооружении автоматов на базе одного из предприятий «Казахстан инжиниринг». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Китайские истребители J-20 провели первую тренировку над морем Израильская армия сохраняет высокую бдительность в отношении возможных атак Узбекистан и Таджикистан открывают регулярное автобусное сообщение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция отзывает послов из США и Израиля249
Назван победитель боя Су-57 и F-2244
Меланья Трамп госпитализирована39
Украина начала патрулировать Крым29
В Британии начали задерживать россиян366
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение