Казахстан разрабатывает с зарубежными партнерами антиснайперскую винтовку

Астана , 14 мая / Синьхуа / — Казахстан с зарубежными партнерами разрабатывает антиснайперскую винтовку калибра 12,7 мм. Об этом сегодня здесь сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности республики Бейбут Атамкулов.

"Совместно с зарубежными партнерами ведется работа по разработке перспективного образца 12,7 мм стрелкового оружия", — сказал Б. Атамкулов на правительственном часе в мажилисе парламента Казахстана, посвященном вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Он добавил, что определяется возможность организации производства легкого стрелкового вооружения и модернизации состоящих на вооружении автоматов на базе одного из предприятий «Казахстан инжиниринг». —0—