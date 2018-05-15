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В полк ЮВО поступила станция «Каста-2»
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В радиотехнический полк ЮВО поступила новая станция «Каста-2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новая радиолокационная станция "Каста-2" поступила в радиотехнический полк 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированный в Волгоградской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Радиолокационная станция поступила в рамках программы переоснащения войск Южного военного округа", — сказал он.
"Каста-2" — это мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Станция предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов — самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.
Станция эффективно работает на фоне интенсивных отражений от поверхности, местных предметов и метеообразований.
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