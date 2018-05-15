В полк ЮВО поступила станция «Каста-2»

В радиотехнический полк ЮВО поступила новая станция «Каста-2»

Новая радиолокационная станция "Каста-2" поступила в радиотехнический полк 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированный в Волгоградской области , сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев

"Радиолокационная станция поступила в рамках программы переоснащения войск Южного военного округа", — сказал он.

"Каста-2" — это мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Станция предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов — самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.

Станция эффективно работает на фоне интенсивных отражений от поверхности, местных предметов и метеообразований.