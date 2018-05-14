«Нет конкурентов»: СМИ назвали главные достоинства С-400

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" действительно "меняют правила ведения противовоздушной обороны", пишет китайский портал Eastday.com.

Как отмечает издание, по сравнению с С-300 "Триумф" способен производить пуски "большего количества ракет-перехватчиков различных типов, ракет дальнего действия серии 40N6E (400 километров), 48N6 (250 километров), 9М96Е2 (120 километров) и ближнего действия 9М96М (40 километров)".

"При этом американская система Patriot поддерживает только ракеты-перехватчики с дальностью действия в 96 километров", — отмечается в материале.

Отдельно авторы статьи обратили внимание на способность российской системы ПВО противодействовать американским истребителям F-22 и F-35 со стелс-технологией, позволяющей снизить заметность самолета.

Издание отмечает, что сегодня Россия Китай усиленно работают со стелс-технологией, в то время как системы ПВО США и их союзников "постепенно устаревают".

Кроме того, "Триумф" может противостоять баллистическим ракетам и командно-штабным самолетам, пишет китайский портал.

"Прорыв России в данных технологиях значителен. В настоящее время у системы С-400 действительно нет конкурентов", — считают авторы статьи.