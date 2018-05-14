Ещё
СМИ назвали главные достоинства С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нет конкурентов»: СМИ назвали главные достоинства С-400 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" действительно "меняют правила ведения противовоздушной обороны", пишет китайский портал Eastday.com.
Как отмечает издание, по сравнению с С-300 "Триумф" способен производить пуски "большего количества ракет-перехватчиков различных типов, ракет дальнего действия серии 40N6E (400 километров), 48N6 (250 километров), 9М96Е2 (120 километров) и ближнего действия 9М96М (40 километров)".
"При этом американская система Patriot поддерживает только ракеты-перехватчики с дальностью действия в 96 километров", — отмечается в материале.
Отдельно авторы статьи обратили внимание на способность российской системы ПВО противодействовать американским истребителям F-22 и F-35 со стелс-технологией, позволяющей снизить заметность самолета.
Издание отмечает, что сегодня Россия и Китай усиленно работают со стелс-технологией, в то время как системы ПВО США и их союзников "постепенно устаревают".
Кроме того, "Триумф" может противостоять баллистическим ракетам и командно-штабным самолетам, пишет китайский портал.
"Прорыв России в данных технологиях значителен. В настоящее время у системы С-400 действительно нет конкурентов", — считают авторы статьи.
ЗРК С-400 разработки НПО "Алмаз" имени Расплетина предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения: самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и другого оружия. Система принята на вооружение в апреле 2007 года.
РИА Новости: последние новости
Эксперт: "Кинжал" поражает корабли противника со 100-процентным результатом Эксперт оценил выводы американских СМИ о гиперзвуковом оружии России В России модернизируют плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH37040
Кобзон отказался открывать Крымский мост417
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»223
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу283
Дедлайн Медведева, бойкот ЧМ-2018 и другие события дня14
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение