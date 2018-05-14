В Сети появилось видео с «ракетным монстром» Сирии

В Сети появилось видео с «ракетным монстром» сирийской армии

Подразделение 4-й танковой дивизии Сирийской Арабской армии — так называемого «танкового спецназа» — получило на вооружение реактивную установку залпового огня Golan-1000 на базе танка Т-72; в Сети появилось видео с этим вооружением.

Golan-1000 имеет калибр ракет 500 мм, их вес — около 500 кг. Система стреляет артиллерийскими боеприпасами основного назначения — осколочно-фугасными, сообщает «Русская весна», которая опубликовала видео с ракетной установкой.

При этом отмечается, что это не аналог российского ТОС-1А «Солнцепек», как утвержадось, у этих машин общее — только танковая база.

Машина предназначена для уничтожения живой силы противника на открытой местности и в укреплениях, уничтожения легкобронированной техники, разрушения зданий, укреплений и т.д.

Ранее сообщалось, что «танковый спецназ» сирийской армии получил на вооружение «ракетного монстра».