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В Сети появилось видео с «ракетным монстром» Сирии
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В Сети появилось видео с «ракетным монстром» сирийской армии 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Подразделение 4-й танковой дивизии Сирийской Арабской армии — так называемого «танкового спецназа» — получило на вооружение реактивную установку залпового огня Golan-1000 на базе танка Т-72; в Сети появилось видео с этим вооружением.
Golan-1000 имеет калибр ракет 500 мм, их вес — около 500 кг. Система стреляет артиллерийскими боеприпасами основного назначения — осколочно-фугасными, сообщает «Русская весна», которая опубликовала видео с ракетной установкой.
При этом отмечается, что это не аналог российского ТОС-1А «Солнцепек», как утвержадось, у этих машин общее — только танковая база.
Машина предназначена для уничтожения живой силы противника на открытой местности и в укреплениях, уничтожения легкобронированной техники, разрушения зданий, укреплений и т.д.
Ранее сообщалось, что «танковый спецназ» сирийской армии получил на вооружение «ракетного монстра».
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