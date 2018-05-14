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США провели испытания ракеты времен холодной войны
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США провели испытания межконтинентальной ракеты времен холодной войны 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В США прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая состоит на вооружении американской армии с 1970 года. Об этом сообщает Командование глобального удара ВВС США.
Пентагон заявил, что испытания проводились с целью проверки эффективности, готовности и точности системы ракетного оружия.
Запуск состоялся в 11:23 по московскому времени с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Невооруженная головная часть ракеты Minuteman III, пролетев 6,7 тысячи километров, упала в заданной точке на полигоне в районе тихоокеанского атолла Кваджалейн.
Отметим. что Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования армии США и состоит на вооружении американской армии с 1970 года. По данным из открытых источников, ракета может нести три боеголовки мощностью до 300 килотонн. Дальность полета составляет до 12 тысяч километров. Ракеты несут боевое дежурство в шахтах на авиабазах Малмстром, Фрэнсиса Уоррена и Минот.
Предполагается, что данная ракета останется на вооружении США до 2020 года.
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