На Ставрополье планируют начать выпуск беспилотников с высокой дальностью полетов

СТАВРОПОЛЬ , 14 мая. / ТАСС /. Группа компаний «Стилсофт» ( Ставропольский край ) планирует впервые в крае начать выпуск беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с дальностью полетов до нескольких сотен километров. Об этом сообщил в понедельник журналистам после церемонии открытия нового производственного корпуса предприятия в Ставрополе председатель совета директоров Юрий Стоянов.

"Здесь есть достаточно большие площади, и мы планируем рассмотреть возможность выпуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с большим размахом крыла. Думаю, что к концу 2018 года мы уже четко сформируем программу [запуска проекта]. Радиус действия БЛА с большим размахом крыльев составляет сотни километров, сейчас наши БЛА имеют радиус действия до десятков километров", — сказал он.

Аппарат сможет проводить видеонаблюдение, разведку, аэрофотосъемку, наблюдение за сельскохозяйственными угодьями, применяться он может в народном хозяйстве и сфере безопасности. «Такие разработки ведут и в России , и в мире, много кто пытается добиться успехов в этой области. Мы себе сразу поставили планку сделать БЛА с вертикальным взлетом и самолетным крылом. Этот самолет сможет нести оптику, которая позволит с высоты сотен метров детально рассмотреть цели», — отметил Стоянов.

Группа компаний «Стилсофт» работает на рынке систем безопасности с 2002 года, разрабатывая и выпуская оборудование и программное обеспечение для интеллектуального видеонаблюдения, охраны периметра, экстренного оповещения, специальной связи, беспилотной авиатехники и тд.

Компания единственная в крае выпускает продукцию подобной специфики, имеет восемь филиалов в регионах России, 17 тыс. кв. м производственных площадей. «Стилсофт» выпускает порядка 600 видов изделий, которые поставляются в 84 российских региона и зарубежные страны.