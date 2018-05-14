Плавающему бронетранспортеру МТ-ЛБ уменьшат вес и добавят защиты

Легендарный плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ будет модернизирован. Ему уменьшат вес и установят дополнительную броню. Все работы проведут в рамках гособоронзаказа.

О модернизации бронетранспортера РИА Новости сообщил собеседник оборонного предприятии из Набережных Челнов «Ремдизель», где и будут выполнять заказ. Он сообщил, что на бронетранспортере установят новый двигатель КамАЗ-740.50. Мощность машины увеличится до 360 лошадиных сил, а вес уменьшится на 500 килограммов. Это повысит эффективность и управляемость машины.

А еще на МТ-ЛБ установят гидромеханическую коробку поворота. Таким образом, машина сможет поворачиваться на всех передачах с управляемым радиусом. Снизят и вес гусениц, они будут более легкие с закрытым шарниром. И в итоге, общий вес плавающего бронетранспортера снизится на 800 килограммов. Это позволит поставить дополнительную броню и защитить машину.

Плавающий советский бронетранспортер МТ-ЛБ предназначен для перевозки людей и грузов. Используется и в виде артиллерийского тягача. Транспортно-грузовое отделение находится в задней части машины и позволяет перевозить до 2,5 тонны груза или до одиннадцати десантников.