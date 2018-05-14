Бронетранспортер МТ-ЛБ модернизируют

Легендарный бронетранспортер МТ-ЛБ пройдет модернизацию

Обновленный плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ получит новый двигатель, броню и станет легче на 800 килограммов.

Модернизация бронетранспортера проходит в рамках гособоронзаказа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представитель завода «Ремдизель».

В сообщении говорится, модернизация позволит снизить общий вес конструкции бронетранспортера на 500 килограммов. Кроме того, обновление коснется и гусениц, которые будут облегчены еще на 300 килограммов.

Машина получит новый двигатель КамАЗ-740.50 с мощностью 360 лошадиных сил, а также гидромеханическую коробку поворота

Впервые о модернизации МТ-Лб было объявлено в начале текущего года.

МТ-ЛБ — одна из наиболее массовых гусеничных машин военной автомобильной техники, которая за свою более чем полувековую историю завоевала большую популярность, как в нашей армии, так и за рубежом. Парк этих машин насчитывает тысячи единиц.

Используется в подразделениях, частях и соединениях артиллерии, войсковой ПВО, ракетных войск стратегического назначения, мотострелковых и танковых войск, а также в морской пехоте и береговых частях флота.