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Ученые из Севастополя получили 200 млн рублей разработку робота-водолаза
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Ученые из Севастополя получили 200 млн рублей разработку робота-водолаза 

BFM.RU 1 час назад
Севастопольский госуниверситет получил более 200 млн рублей на разработку робота-водолаза, способного заменить человека на опасных подводных работах, передает ТАСС. Средства получены по федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».
«Наш робот должен заменить рискованный труд водолаза, у него будут манипуляторы — конструкции, похожие на руки человека, комплекс будет управляться оператором, оснащенным соответствующим костюмом, робот будет копировать движения его рук», — прокомментировал будущую разработку Алексей Кабанов, заведующий кафедрой «Информатика и управление в технических системах», которая в течение трех лет будет заниматься созданием робота-водолаза.
Кабанов отметил, что такие роботы уже существуют, однако разработка севастопольского вуза будет иметь отличительные особенности. «Хотим повысить уровень автономности робота, чтобы он мог выполнять большее количество задач без оператора, чтобы оператор мог его обучить», — пояснил Кабанов. Партнером севастопольского вуза в этой работе станет московское НПО «Андроидная техника».
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