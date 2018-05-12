Ещё
Армия США хочет вооружиться новым пистолетом-пулеметом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия США хочет вооружиться новым пистолетом-пулеметом 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Пистолет-пулемет — индивидуальное ручное автоматическое стрелковое оружие непрерывного огня, которое для стрельбы использует пистолетный патрон. Начальные образцы появились еще во время Первой мировой, но настоящий рассвет пистолетов-пулеметов можно отнести уже к эпохе следующей мировой войны. Тогда активно использовали такие образцы, как пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет Судаева, MP 40 и другие.
Еще до войны многие недостатки пистолета-пулемета, такие как невысокая дальность, точность и кучность стрельбы, были очевидны. Именно поэтому в качестве основного оружия пехоты в конечном итоге выбрали штурмовую винтовку — более известную в русскоязычной литературе как «автомат».
Сейчас Армия США выпустила неожиданный запрос информации (Request for Information, RFI) на новый пистолет-пулемет Sub Compact Weapon (SCW), который будет использовать 9x19-миллиметровые патроны, станет опционально полностью автоматическим, с системой рельсового крепления типа Picatinny и пригодным к установке оптических приспособлений, глушителя и ряда других приспособлений.
О перевооружении Армии США с автоматического карабина M4 на новый пистолет-пулемет речи, конечно, не идет. По сути, даже применяемые сейчас НАТО промежуточные 5,56×45-миллиметровые патроны могут остаться не у дел из-за роста защиты солдат на поле боя. Недавно американские оружейники показали новый карабин 6.5 CS Carbine, который использует телескопический 6,5-миллиметровый патрон, по кинетической энергии существенно превосходящий 5,56×45-миллиметровый.
У пистолета-пулемета другие задачи. Очевидным преимуществом нового оружия (какой бы конкретный в итоге выбор не сделали военные) будут легкость и компактность при относительно высокой огневой мощи. По мнению специалистов, такое оружие может быть хорошим выбором для самообороны частей, редко вступающих в прямой огневой контакт с противником. Например, для военнослужащих тылового обеспечения. Частичную унификацию обеспечит то, что выбранный армией пистолет M17 применяет такие же патроны. Все это в теории повысит и без того отличный показатель боеспособности Армии США.
Россия, напомним, не так давно вооружилась новыми автоматами Калашникова Ак-12 и Ак-15, а также автоматами АЕК-971 и АЕК-973. Последние будут применять подразделения специального назначения.
Naked-Science.ru: последние новости
NASA отправит к Марсу вертолет Илон Маск: первый туннель The Boring Company почти достроен Животные оказались способны мысленно проигрывать события прошлого
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США захотели выйти из еще одного соглашения217
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову260
Украина нашла замену «надуманным героям» войны270
Москвичей предупредили об опасности12
Украина обманула ООН449
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
05:24
Киркоров раскрыл секрет «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:47
У умершего солиста «Иванушек» нашли тайную квартиру
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение