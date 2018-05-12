Армия США хочет вооружиться новым пистолетом-пулеметом

Пистолет-пулемет — индивидуальное ручное автоматическое стрелковое оружие непрерывного огня, которое для стрельбы использует пистолетный патрон. Начальные образцы появились еще во время Первой мировой, но настоящий рассвет пистолетов-пулеметов можно отнести уже к эпохе следующей мировой войны. Тогда активно использовали такие образцы, как пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет Судаева, MP 40 и другие.

Еще до войны многие недостатки пистолета-пулемета, такие как невысокая дальность, точность и кучность стрельбы, были очевидны. Именно поэтому в качестве основного оружия пехоты в конечном итоге выбрали штурмовую винтовку — более известную в русскоязычной литературе как «автомат».

Сейчас Армия США выпустила неожиданный запрос информации (Request for Information, RFI) на новый пистолет-пулемет Sub Compact Weapon (SCW), который будет использовать 9x19-миллиметровые патроны, станет опционально полностью автоматическим, с системой рельсового крепления типа Picatinny и пригодным к установке оптических приспособлений, глушителя и ряда других приспособлений.

О перевооружении Армии США с автоматического карабина M4 на новый пистолет-пулемет речи, конечно, не идет. По сути, даже применяемые сейчас НАТО промежуточные 5,56×45-миллиметровые патроны могут остаться не у дел из-за роста защиты солдат на поле боя. Недавно американские оружейники показали новый карабин 6.5 CS Carbine, который использует телескопический 6,5-миллиметровый патрон, по кинетической энергии существенно превосходящий 5,56×45-миллиметровый.

У пистолета-пулемета другие задачи. Очевидным преимуществом нового оружия (какой бы конкретный в итоге выбор не сделали военные) будут легкость и компактность при относительно высокой огневой мощи. По мнению специалистов, такое оружие может быть хорошим выбором для самообороны частей, редко вступающих в прямой огневой контакт с противником. Например, для военнослужащих тылового обеспечения. Частичную унификацию обеспечит то, что выбранный армией пистолет M17 применяет такие же патроны. Все это в теории повысит и без того отличный показатель боеспособности Армии США.