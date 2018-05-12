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«Посейдон» поступит в ВМФ России до 2027 года
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Подводные беспилотники «Посейдон» поступят в ВМФ России до 2027 года 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Носителем новых беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" с атомной энергетической установкой станет строящаяся на "Севмаше" атомная подводная лодка.
Сами атомные подводные беспилотники поступят в боевой состав российского Военно-морского флота в рамках действующей государственной программы вооружения на 2018-2027 годы, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, в состав системы "Посейдон" входят несколько скоростных глубоководных торпед с малогабаритной ядерной энергетической установкой. Их носителем и станет создаваемая на "Севмаше" атомная подлодка.
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