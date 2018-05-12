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Второй самолет МС-21 совершил первый полет
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МС-21 совершил первый полет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как рассказал "Интерфаксу" собеседник на предприятии, "отличительной особенностью полета было то, что самолет сразу летал с убранным шасси".
Напомним, что МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях и призван конкурировать с иностранными аналогами. Данный самолет имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолетов (4,06 м), что позволяет пассажирам путешествовать с комфортом.
Базовой версией является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, также планируется запуск производства МС-21-200 на 150 мест и рассматривается проект МС-21-400 на более чем 200 пассажиров
Ранее сообщалось, что первый МС-21 будет поставлен авиакомпании "Аэрофлот" в 2020 году. Завершение поставок 50 самолетов ожидается в 2026 году. На МС-21 планируют перевозить пассажиров как на внутренних, так и международных воздушных линиях.
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