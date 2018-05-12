Военные в СССР разрабатывали реальные прототипы бэтмобиля. Что в итоге получилось? 

Грозный автомобиль, за рулем которой сидит супергерой в маске летучей мыши, умеет перепрыгивать словно мяч через любые препятствия и подавлять любого врага своей боевой мощью. Кажется, эти трюки возможны только в кино, но военные разных стран действительно разрабатывали летающие танки и прочие варианты «трансформеров». Что это из этого вышло — читайте в материале «360».
Источник фото: Flickr / Prayitno
Эту машину практически невозможно остановить — метеором она несется по мрачным улицам утопающего в преступности мегаполиса. Бандитам не угнаться за мощным реактивным двигателем, а даже если получится окружить — бэтмобиль даст ракетный залп и взмоет вверх. Он неслучайно стал визитной карточкой серии фильмов и комиксов про Бэтмена, Ведь, пожалуй, нет водителя который не мечтал бы об автомобиле одним прыжком перепрыгивающего любую пробку.
В культовой трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь» подход к сюжету максимально реалистичный, поэтому и бэтмобиль выглядит проще, чем в других фильмах. Заодно нам рассказывается его предыстория — это экспериментальный джип Tumbler, изначально спроектированный для военных целей. Отсюда взялась его почти непробиваемая броня и маневренность. Концепция летающего и прыгающего военного суперджипа может показаться надуманной и слишком комиксовой, но возникла она не на пустом месте. Над боевыми машинами, которые могли бы посоревноваться с пресловутым бэтмобилем, трудились американские, британские и советские инженеры.
Воздушный джип и крылатый танк
На фото: советский летающий танк КТ-60 Первые прототипы способной к полетам наземной военной техники появляются более 70 лет назад. «Запомните, комбинация самолета и автомобиля неизбежна. Сейчас вы можете улыбаться, но это случится», — предрек автопромышленник Генри Форд в 1940 году.
Спустя четыре года, британские инженеры придумали остроумный способ для десантирования джипов с транспортных самолетов. Легкие Rotabuggy обладали хвостовым оперением, двухлопастным ротором и командой из двух человек — летчиком и обычным водителем.
Самостоятельно летать машина не умела — ее буксировали на самолете на достаточную высоту, после чего отцепляли и давали летчику возможность фланировать в нужном направлении. Во время последнего испытания в сентябре 1944 года, джип был сброшен с бомбардировщика и находился в воздухе почти десять минут. Однако, идея обогнала свое время — британское командование предпочло летающим джипам обычные транспортники.
Советские конструкторы опробовали концепцию еще раньше, они создали гибрид планера и танка в апреле 1942 года. Удивительная машина так и называлась — «Крылья танка-60» (КТ-60). Предполагалось, что летающий танк может быть использован для поддержки партизан в тылу противника.
Как и многие экспериментальные проекты военного времени, КТ-60 не был запущен в массовое производство. Единственный образец был собран на танковом заводе в Тюмени. Его испытания закончились аварийной посадкой — у самолета-буксировщика оказался недостаточно мощный мотор для груза весом почти шесть тонн.
Боевой трансформер
Летающая боевая техника в итоге пошла по другому пути — широкое распространение получили вертолеты и классическая авиация. Но желание создать крылатую машину, которая оказалось бы полезной на поле боя, по-прежнему живо.
Военная операция в Афганистане, где спрятанные на дорогах бомбы оказались одним из самых смертельных видов оружия в распоряжении боевиков, подтолкнула Пентагон к поиску новых решений по защите автоколонн и мобильных патрулей.
Среди прочих проектов выделяется «Трансформер». Одним нажатием кнопки джип, рассчитанный на четверых бойцов, превращается в летательный аппарат и взмывает в верх в случае непредвиденной ситуации на дороге. Легкий, быстрый, удобный в управлении и покрытый панцирем из композитной брони — таким задумывался боевой трансформер американской армии. Почти бэтмобиль, только без автоматических пушек.
Его разработка была поручена инновационному крылу военного ведомства DARPA, которое занимается созданием оружия будущего.
«Мы стремимся объединить преимущества наземных автомобилей и вертолетов в одной маневренной машине», — заявлял представитель ведомства еще в 2010 году.
На данный момент, проект так и не реализован. Несмотря на громкие заявления Пентагона, его обгоняют коммерческие компании — прототипы летающих автомобилей есть уже во многих странах мира, включая Россию.
Воздушные машины России
Вездеход способный летать, а также ездить и плавать по воде представили прошлым летом в Ставропольском крае. Машина оснащена бензиновым и электрическим двигателями и, по данным разработчиков, способна подняться на высоту до 4,2 километров.
Еще более футуристический гибрид летающей и наземной техники опять создали специалисты причастные к военному делу. В сентябре 2017 года, концерн «Калашников» показал летающий байк. Аппарат с восьмью трехлопастными пропеллерами использует электричество и предназначен для одного пилота. Электрический аккумулятор вряд ли позволит поднимать большие грузы и летать на большие расстояния, так что можно предположить, что байк будет патрульным, а не транспортным средством.
Совершенно точно станет патрульным другой ховербайк, также созданный россиянами. Совместный проект отечественной компании Hoversurf и полиции Дубая был успешно испытан в прошлом октябре. Этот аппарат должен выручить стражей правопорядка во время чрезвычайных ситуаций или аварий на дорогах.
Хотя кабина бэтмобиля может быть отцеплена и трансформирована в байк, российские прототипы больше напоминают другую не менее эффектную и эффективную кино-машину — воздушный мотоцикл из «Судьи Дредда». Какая из инновационных концепций победит в итоге — покажет время.