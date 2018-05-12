Военные в СССР разрабатывали реальные прототипы бэтмобиля. Что в итоге получилось?

Грозный автомобиль, за рулем которой сидит супергерой в маске летучей мыши, умеет перепрыгивать словно мяч через любые препятствия и подавлять любого врага своей боевой мощью. Кажется, эти трюки возможны только в кино, но военные разных стран действительно разрабатывали летающие танки и прочие варианты «трансформеров». Что это из этого вышло — читайте в материале «360».

Источник фото: Flickr / Prayitno

Эту машину практически невозможно остановить — метеором она несется по мрачным улицам утопающего в преступности мегаполиса. Бандитам не угнаться за мощным реактивным двигателем, а даже если получится окружить — бэтмобиль даст ракетный залп и взмоет вверх. Он неслучайно стал визитной карточкой серии фильмов и комиксов про Бэтмена, Ведь, пожалуй, нет водителя который не мечтал бы об автомобиле одним прыжком перепрыгивающего любую пробку.

В культовой трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь» подход к сюжету максимально реалистичный, поэтому и бэтмобиль выглядит проще, чем в других фильмах. Заодно нам рассказывается его предыстория — это экспериментальный джип Tumbler, изначально спроектированный для военных целей. Отсюда взялась его почти непробиваемая броня и маневренность. Концепция летающего и прыгающего военного суперджипа может показаться надуманной и слишком комиксовой, но возникла она не на пустом месте. Над боевыми машинами, которые могли бы посоревноваться с пресловутым бэтмобилем, трудились американские, британские и советские инженеры.

Воздушный джип и крылатый танк

На фото: советский летающий танк КТ-60 Первые прототипы способной к полетам наземной военной техники появляются более 70 лет назад. «Запомните, комбинация самолета и автомобиля неизбежна. Сейчас вы можете улыбаться, но это случится», — предрек автопромышленник Генри Форд в 1940 году.

Спустя четыре года, британские инженеры придумали остроумный способ для десантирования джипов с транспортных самолетов. Легкие Rotabuggy обладали хвостовым оперением, двухлопастным ротором и командой из двух человек — летчиком и обычным водителем.

Самостоятельно летать машина не умела — ее буксировали на самолете на достаточную высоту, после чего отцепляли и давали летчику возможность фланировать в нужном направлении. Во время последнего испытания в сентябре 1944 года, джип был сброшен с бомбардировщика и находился в воздухе почти десять минут. Однако, идея обогнала свое время — британское командование предпочло летающим джипам обычные транспортники.

Советские конструкторы опробовали концепцию еще раньше, они создали гибрид планера и танка в апреле 1942 года. Удивительная машина так и называлась — «Крылья танка-60» (КТ-60). Предполагалось, что летающий танк может быть использован для поддержки партизан в тылу противника.

Как и многие экспериментальные проекты военного времени, КТ-60 не был запущен в массовое производство. Единственный образец был собран на танковом заводе в Тюмени . Его испытания закончились аварийной посадкой — у самолета-буксировщика оказался недостаточно мощный мотор для груза весом почти шесть тонн.

Боевой трансформер

Летающая боевая техника в итоге пошла по другому пути — широкое распространение получили вертолеты и классическая авиация. Но желание создать крылатую машину, которая оказалось бы полезной на поле боя, по-прежнему живо.

Военная операция в Афганистане , где спрятанные на дорогах бомбы оказались одним из самых смертельных видов оружия в распоряжении боевиков, подтолкнула Пентагон к поиску новых решений по защите автоколонн и мобильных патрулей.

Среди прочих проектов выделяется «Трансформер». Одним нажатием кнопки джип, рассчитанный на четверых бойцов, превращается в летательный аппарат и взмывает в верх в случае непредвиденной ситуации на дороге. Легкий, быстрый, удобный в управлении и покрытый панцирем из композитной брони — таким задумывался боевой трансформер американской армии. Почти бэтмобиль, только без автоматических пушек.

Его разработка была поручена инновационному крылу военного ведомства DARPA , которое занимается созданием оружия будущего.

«Мы стремимся объединить преимущества наземных автомобилей и вертолетов в одной маневренной машине», — заявлял представитель ведомства еще в 2010 году.

На данный момент, проект так и не реализован. Несмотря на громкие заявления Пентагона, его обгоняют коммерческие компании — прототипы летающих автомобилей есть уже во многих странах мира, включая Россию

Воздушные машины России

Вездеход способный летать, а также ездить и плавать по воде представили прошлым летом в Ставропольском крае . Машина оснащена бензиновым и электрическим двигателями и, по данным разработчиков, способна подняться на высоту до 4,2 километров.

Еще более футуристический гибрид летающей и наземной техники опять создали специалисты причастные к военному делу. В сентябре 2017 года, концерн «Калашников» показал летающий байк. Аппарат с восьмью трехлопастными пропеллерами использует электричество и предназначен для одного пилота. Электрический аккумулятор вряд ли позволит поднимать большие грузы и летать на большие расстояния, так что можно предположить, что байк будет патрульным, а не транспортным средством.

Совершенно точно станет патрульным другой ховербайк, также созданный россиянами. Совместный проект отечественной компании Hoversurf и полиции Дубая был успешно испытан в прошлом октябре. Этот аппарат должен выручить стражей правопорядка во время чрезвычайных ситуаций или аварий на дорогах.

Хотя кабина бэтмобиля может быть отцеплена и трансформирована в байк, российские прототипы больше напоминают другую не менее эффектную и эффективную кино-машину — воздушный мотоцикл из «Судьи Дредда». Какая из инновационных концепций победит в итоге — покажет время.