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Ракетоносцы ВКС совершили полеты над Арктикой
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Ракетоносцы ВКС совершили полеты над Арктикой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ России совершили полеты над Арктикой, сообщает Минобороны России.
Ту-95МС и Ту-142 сопровождались истребителями МиГ-31 и Су-35 ВКС.
Была отработана дозаправка в воздухе, передает РИА «Новости».
Российская военная авиация совершила полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей,
Напомним, полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана российские летчики выполняют регулярно, всякий раз в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других стран.
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