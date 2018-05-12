Ещё
Аргентина покупает у Франции 5 подержанных штурмовиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аргентина покупает у Франции пять подержанных штурмовиков Super Etendard 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Christophe En
Правительство Аргентины одобрило покупку у ВМС Франции пяти подержанных, но модернизированных палубных штурмовиков Super Etendard взамен 14 аналогичных машин, которые уже не используются.
По сообщению официального портала Boletin Oficial, стоимость контракта составляет 12,55 миллиона евро.
Самолеты этого типа стоят на вооружении минобороны Аргентины с 1979 года и участвовали в войне с Великобританией за Фолклендские (Мальвинские) острова в 1982 году.
Контракт предполагает также поставку запчастей к купленным самолетам.
РИА Новости: последние новости
Эксперты назвали причину уничтожения "Панциря-С1" в Сирии Самолеты ВКС и ВМФ выполнили полеты над нейтральными водами в Арктике NI назвал ракетные установки "Кинжал" уникальным оружием
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подсчитала затраты на Самойлову79
Украине разрешили отбирать имущество РФ по всему миру52
В НАТО заявили о возрождении российской армии409
«Россия понимает только силу»110
У Ирины Шейк выпали бока из платья22
Видео
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение