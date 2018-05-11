Виктор Гриза: А могли бы и ракету зафигачить

— ТАК А ЧТО НЕ ТАК? — ЕСЛИ КОРОТКО — ТО ВСЁ Это отрывок из одного только диалога, которыми пестрят ленты визуально-озабоченных френдов. Его, увы, можно отнести к любому из прикреплённых фото, и, кажется, что не только сегодня.

1. В бывшей аэрокосмической державе церковь всё ближе к власти, потому что, когда столько о ней знаешь, остаётся только верить… А могли бы и ракету зафигачить!

2. В бывшей аэрокосмической державе попрекают азирова словами про лопату и капусту, но сами выпускают монеты для натурального обмена номиналом в 1 кг бульбы… А могли бы и ракету зафигачить!

3. В бывшей аэрокосмической державе какое-то абсолютно неимоверное количество экспертов по популяризации при «жорсткому обговоренні» созидали бренд страны, естественно, он получился невероятно компромиссный и бессодержательный… А могли бы и ракету зафигачить!

P. S. что там людям-дикарям советовали «взять и отменить» — понедельники? Нам же эти полумэры ни к чему, мы готовы на большее… А могли бы и ракету зафигачить!