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Видео: Как воюют донецкие РСЗО «Снежинка» и «Чебурашка»
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Видео: Как воюют донецкие РСЗО «Снежинка» и «Чебурашка» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Размещен ролик на канале Youtube.com.
Напомним, что впервые «Снежинка» и «Чебурашка» попали на видео 9 мая — на Параде Победы в Донецке.
Но тогда реактивные системы просто «мирно стояли» посреди улицы. Никакой подробной информации о них не сообщалось.
Позже из блога военкора Семена Пегова на сайте канала РенТВ стало известно, что «Снежинка», вооруженная двумя снарядами, имеет калибр 324 миллиметра. Максимальная дальность стрельбы около десяти километров.
В арсенале «Чебурашки» 32 реактивных снаряда. Причем установка способна нести два пакета. Калибр — 217 миллиметров, дальность — 10 километров.
Обе РСЗО созданы на базе трофейных украинских КрАЗов.
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