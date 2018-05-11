Видео: Как воюют донецкие РСЗО «Снежинка» и «Чебурашка»

Размещен ролик на канале Youtube.com.

Напомним, что впервые «Снежинка» и «Чебурашка» попали на видео 9 мая — на Параде Победы в Донецке

Но тогда реактивные системы просто «мирно стояли» посреди улицы. Никакой подробной информации о них не сообщалось.

Позже из блога военкора Семена Пегова на сайте канала РенТВ стало известно, что «Снежинка», вооруженная двумя снарядами, имеет калибр 324 миллиметра. Максимальная дальность стрельбы около десяти километров.

В арсенале «Чебурашки» 32 реактивных снаряда. Причем установка способна нести два пакета. Калибр — 217 миллиметров, дальность — 10 километров.

Обе РСЗО созданы на базе трофейных украинских КрАЗов.