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Уничтожению российского «Панциря» нашли объяснение
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Уничтожению российского «Панциря» нашли объяснение 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» сирийской армии, уничтоженный израильскими военными, был выключен или израсходовал боекомплект, считает эксперт в области противовоздушной обороны генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Его слова приводит «Интерфакс».
«Во включенном состоянии комплекс не дал бы себя уничтожить. Он бы сбил израильскую ракету на подлете — или пушечным огнем, или ракетами», — пояснил собеседник агентства.
Бижев отметил преимущество израильской авиации перед сирийской ПВО: самолеты, по его словам, могут выматывать расчеты зенитных комплексов, барражируя вдоль границы и не заходя в зону действия противовоздушной обороны.
«Сложность в том, что расчеты зенитных ракетных комплексов нельзя держать в кабинах круглосуточно», — добавил генерал.
«Панцирь-С1» сирийской армии был уничтожен ночью 10 мая в ходе атаки израильских военных на позиции иранских сил на территории Сирии. Против ЗРПК была применена ракета Spike NLOS, камера на которой запечатлела ее подлет к комплексу. Также на кадры попал, судя по всему, расчет «Панциря», стоявший неподалеку от него. Помимо этого, израильтяне, отвечая на попытки сирийцев сбить их самолеты, атаковали комплексы «Бук-М1-2», С-200 и С-75.
>> Израиль уничтожил российский "Панцирь"
В распоряжении сирийских военных, по некоторым данным, имеется до 40 «Панцирей» и до 20 «Буков» различных модификаций. Это наиболее современные средства ПВО, которыми располагает Дамаск.
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