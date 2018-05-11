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В Индии нашли необычное применение танкам Т-90С
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В Индии нашли необычное применение танкам Т-90С 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Twitter
В Индии основной боевой танк Т-90С "Бишма" превратился в "экипаж" для высокопоставленных персон. Во время широкомасштабных учений с участием 25 000 человек, прошедших на этой неделе, в задней части башни установили комфортабельные кресла, из которых военачальники наблюдали за ходом разворачивающегося действа.
В маневрах была задействована бронетехника, а также авиация: вертолеты, беспилотники и истребители.
Отметим, что в Индии подобное применение Т-90С уже стало традицией. Кроме военных, на боевых машинах российской разработки можно увидеть и высшее руководство государства. Это еще раз подчеркивает, как высоко ценится в этой стране наша бронетехника.
В настоящее время Индия располагает крупнейшим парком танков данной модели — около 1000 машин. На заводе в городе Авади осуществляется их сборка.
Внешне индийская версия отличается от российских машин отсутствием прожекторов комплекса оптико-электронного подавления "Штора". В остальном — все то же самое. Машина вооружена 125-мм пушкой, с которой спарен 7,62-мм пулемет ПКТ. На командирской башенке смонтирован зенитный пулемет калибра 12,7 мм.
Танк весом 46 т. оборудован современной системой управления огнем с ночным тепловизионным прицелом "Эсса". Двигатель мощностью 1000 л.с. позволяет развивать максимальную скорость по шоссе до 60 км/ч. Запас хода составляет 550 км.
В настоящее время индийские военные изучают варианты модернизации "Бишмы", например, вопрос установки комплекса активной защиты, который будет сбивать атакующие танк реактивные гранаты и управляемые ракеты. Будут предприняты и другие меры, что Т-90С мог оставаться на вооружении еще несколько десятков лет.
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