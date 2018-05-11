В Индии нашли необычное применение танкам Т-90С

Индии основной боевой танк Т-90С "Бишма" превратился в "экипаж" для высокопоставленных персон. Во время широкомасштабных учений с участием 25 000 человек, прошедших на этой неделе, в задней части башни установили комфортабельные кресла, из которых военачальники наблюдали за ходом разворачивающегося действа.

Ex #VijayPrahar. The Month long Exercise of #SaptaShaktiCommand concluded on 9 May 2018. Over 25000 soldiers with massive array of modern equipment including tanks, attack helicopters, drones & fighter aircrafts participated in the exercise addressing full spectrum of operations. pic.twitter.com/CdYY0zfQjs— ADG PI — INDIAN ARMY (@adgpi) 10 мая 2018 г.

В маневрах была задействована бронетехника, а также авиация: вертолеты, беспилотники и истребители.

Отметим, что в Индии подобное применение Т-90С уже стало традицией. Кроме военных, на боевых машинах российской разработки можно увидеть и высшее руководство государства. Это еще раз подчеркивает, как высоко ценится в этой стране наша бронетехника.

В настоящее время Индия располагает крупнейшим парком танков данной модели — около 1000 машин. На заводе в городе Авади осуществляется их сборка.

Внешне индийская версия отличается от российских машин отсутствием прожекторов комплекса оптико-электронного подавления "Штора". В остальном — все то же самое. Машина вооружена 125-мм пушкой, с которой спарен 7,62-мм пулемет ПКТ. На командирской башенке смонтирован зенитный пулемет калибра 12,7 мм.

Танк весом 46 т. оборудован современной системой управления огнем с ночным тепловизионным прицелом "Эсса". Двигатель мощностью 1000 л.с. позволяет развивать максимальную скорость по шоссе до 60 км/ч. Запас хода составляет 550 км.

В настоящее время индийские военные изучают варианты модернизации "Бишмы", например, вопрос установки комплекса активной защиты, который будет сбивать атакующие танк реактивные гранаты и управляемые ракеты. Будут предприняты и другие меры, что Т-90С мог оставаться на вооружении еще несколько десятков лет.