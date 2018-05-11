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Ми‐38Т испытают в мае
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Стало известно, когда новый десантный вертолет Ми-38Т поднимется в небо 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: холдинг "Вертолеты России"
Новый военный десантный вертолет Ми-38Т поднимется в небо для испытаний в мае, сообщил РИА Новости представитель Казанского вертолетного завода.
"Планируется, что вертолет, который отрабатывается под требования министерства обороны, поднимется в небо в мае", — сказал собеседник агентства.
Как сообщал в марте холдинг "Вертолеты России", передача Минобороны первого транспортно-десантного вертолета Ми-38Т запланирована на четвертый квартал 2018 года.
Ми-38Т имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. Так, все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т — российского производства, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.
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