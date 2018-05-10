Василий Грабин: гений отечественной артиллерии

Из 140 тысяч пушек, которые воевали на полях Великой Отечественной, более 120 тысяч были разработаны под руководством и по проектам легендарного советского конструктора Василия Гавриловича Грабина. Созданная им дивизионная пушка ЗиС-3 стала одним из лучших орудий Второй Мировой войны и самой массовой пушкой в истории мировой артиллерии. В общей сложности их было выпущено свыше 48 тысяч штук.

Опережая время

Василий Гаврилович Грабин родился 28 декабря 1899 года в станице Старонижестеблиевская в Краснодарском крае . После трех лет школы одиннадцатилетнему Василию пришлось начать трудовую жизнь и сменить множество мест работы: он был рабочим в котельных мастерских, чернорабочим на мельнице, сортировщиком писем в почтово-телеграфной конторе.

В начале 1920 года Василий уходит в армию и через год его определяют в 3-ю Петроградскую командную школу полевой тяжелой артиллерии. Успешное окончание школы позволило достаточно быстро продвинуться по службе: вначале Грабина направляют командиром взвода в тяжелый артиллерийский дивизион, вскоре назначают начальником связи дивизиона, а в 1924 году — командиром курса 2-й Ленинградской артиллерийской школы. Но Василий мечтал продолжить учебу и поступает в Военно-техническую академию РККА (впоследствии Артиллерийская академия имени Ф. Дзержинского).

Окончив академию в 1930 году, Грабин начинает работать в конструкторском бюро завода «Красный путиловец» . Вскоре Василий Гаврилович занимает должность заместителя начальника «Конструкторского бюро № 2 Всесоюзного орудийно-арсенального объединения».

В декабре 1933 года Василий Грабин получил назначение на должность главного конструктора завода «Новое Сормово» № 92 и переезжает в Горький с небольшим коллективом конструкторов. Здесь в январе 1934 года им было создано артиллерийское конструкторское бюро. Уже через год спроектирована и запущена в серийное производство специальная дивизионная 76-мм пушка Ф-22, которая была быстро принята на вооружение и признана лучшей на тот момент.

Во время Великой Отечественной войны завод № 92 под руководством главного конструктора Василия Гавриловича Грабина становится одним из основных поставщиков артиллерийского вооружения. В КБ Грабина создавались не только полевые артиллерийские системы, но и пушки для танков, в частности, для знаменитого Т-34. Война диктовала свои правила — стране нужно было как можно больше эффективного вооружения и в короткие сроки. Под руководством Грабина был разработан метод скоростного проектирования. Новые пушки стало возможно создавать в течение месяцев. В частности, при разработке пушки Ф-22 рабочие и конструкторские чертежи были выполнены всего за восемь месяцев. В последующем метод скоростного проектирования Грабина получил широкое применение в промышленности.

ЗИС-3: легендарная «пушка Грабина»

Пожалуй, одним из ярких примеров применения метода скоростного проектирования стало создание самой знаменитой пушки Второй мировой войны — ЗИС-3, которую на фронте прозвали «пушкой Грабина». Сам Василий Гаврилович говорил так: «Какой-то художник на вопрос, сколько времени он писал картину, ответил: „Всю жизнь и еще два часа“. Точно так же и мы могли бы сказать, что над пушкой ЗИС-3 работали шесть лет (с момента образования нашего КБ) и еще одну ночь».

Действительно, первые испытания новой пушки прошли ночью на заводском полигоне. При создании ЗИС-3 активно использовались детали других орудий, которые уже выпускались на заводе в Горьком. Лафет — от противотанковой пушки ЗИС-2, ствол — от стоящей на вооружении дивизионной пушки Ф-22 УСВ. Принципиально новым был только дульный тормоз, который конструкторы КБ разработали всего за несколько дней.

Рождение ЗИС-3 закономерно: в ней наиболее полно реализовался творческий потенциал КБ, наш многолетний опыт, который по крупицам добывался на всех этапах нашего пути. Василий Грабин

Примечательно, что первый опытный экземпляр ЗИС-3 был выпущен именно 22 июня 1941 года. Спустя месяц заводских испытаний пушка была представлена в Москве маршалу Григорию Кулику, который не одобрил новое производство. Грабину было приказано возвращаться на завод и «давать больше тех пушек, которые уже есть в производстве».

Понимая значимость ЗИС-3 для армии, Василий Гаврилович решается на крайне рискованный шаг — запустить пушку в серию по собственной инициативе. Для «пушки Грабина» и самого конструктора все сложилось удачно: ЗИС-3 пошла в войска и скоро стала «любимицей советских солдат. Официально же ЗИС-3 была принята на вооружение 12 февраля 1942 года под наименованием „76-мм дивизионная пушка обр. 1942 г. “. К этому времени на полях Великой Отечественной уже воевало не менее тысячи опытных образцов пушки.

По словам очевидцев впервые увидев ЗИС-3, Сталин сказал: „Эта пушка — шедевр в проектировании артиллерийских систем“. Сам же конструктор позже писал: „ЗИС-3 сделала бесперспективными любые попытки создания какой-либо иной дивизионной пушки с калибром 76 миллиметров“.

Легендарная ЗИС-3 не раз во время войны демонстрировала исключительный „боевой характер“. И доказательство этому ‒ один из экспонатов Артиллерийского музея в Санкт-Петербурге , пушка образца 1942 года. Для нее война началась в июле 1943 года в Курской битве, а закончен боевой путь в Берлине. Пушка прошла с боями 6 204 км, произвела по врагу 3 969 выстрелов, уничтожив, в частности, 33 танка (в основном „Тигры“ и „Пантеры“), 21 самоходных орудий и 74 автомашин.

После войны

В 1950-е годы интерес к артиллерийским системам резко упал, страна взяла курс на ракетостроение. Василий Грабин тоже оказался в числе тех, кто разрабатывал ракетную технику. В 1957 году он назначен главным конструктором и директором ЦНИИ-58 Государственного комитета по оборонной технике при СМ СССР. Решено было, что институт займется работами по реактивной технике. В частности, на базе ЦНИИ-58 была образована головная организация по разработке управляемых снарядов и систем управления реактивного танкового и противотанкового вооружения.

В те годы традиционная артиллерия не пользуется большой популярностью. В результате, на вооружение была принята лишь одна пушка разработки Грабина — зенитная С-60. Однако коллектив под руководством Василия Гавриловича продолжал работать и успел создать еще несколько систем артиллерийского вооружения, в частности, С-40, пробивавшее на дистанции в 500 м более 28 см брони, а также С-70 — орудие к танку ИС-7.

В 1959 году ЦНИИ-58 присоединяют к расположенному поблизости ОКБ-1 Сергея Королева . Страна начала покорение космоса и бросила все силы на достижение новых космических высот. Грабин решает активно заняться преподавательской деятельностью. В 1960 году он возглавил кафедру в МВТУ им. Баумана и стал читать курс по артиллерийскому вооружению.