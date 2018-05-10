Ещё
Столетие «Красной Армии»: Пистолеты «Грач», опытные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столетие «Красной Армии»: Пистолеты «Грач», опытные 

Калашников Media 52 минуты назад
В 1990 году в России была открыта программа «Грач», в рамках которой разрабатывался новый армейский пистолет на замену ПМ, более мощный и эффективный. Ижевские конструкторы выставили на конкурс сразу три модели — пистолет Грач-1 конструкции Зарочинцева, Грач-2 конструкции Ярыгина и Грач-3 конструкции Шигапова. Двум из этих трех прототипов было суждено в конце концов попасть в серию и на вооружение — пистолет Ярыгина был принят под индексом «ПЯ» и с 2004 года является штатным оружием Российских военных и правоохранительных сил, а пистолет Шигапова пошел в серию и на вооружение под индексом ПММ — Пистолет Макарова Модернизированный.
Калашников Media: последние новости
ППШ против МР 40: битва легендарных пистолетов-пулеметов Оружие Победы: Пулемет Горюнова История медалей и орденов времен ВОВ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80377
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО115
Медведев предложил Дворковичу новую должность139
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1246
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом80
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение