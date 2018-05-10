Столетие «Красной Армии»: Пистолеты «Грач», опытные 

В 1990 году в России была открыта программа «Грач», в рамках которой разрабатывался новый армейский пистолет на замену ПМ, более мощный и эффективный. Ижевские конструкторы выставили на конкурс сразу три модели — пистолет Грач-1 конструкции Зарочинцева, Грач-2 конструкции Ярыгина и Грач-3 конструкции Шигапова. Двум из этих трех прототипов было суждено в конце концов попасть в серию и на вооружение — пистолет Ярыгина был принят под индексом «ПЯ» и с 2004 года является штатным оружием Российских военных и правоохранительных сил, а пистолет Шигапова пошел в серию и на вооружение под индексом ПММ — Пистолет Макарова Модернизированный.