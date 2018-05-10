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Изъятый на границе с Казахстаном танк Т-34 передали музею Верхнего Уфалея
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Изъятый на границе с Казахстаном танк Т-34 передали музею Верхнего Уфалея 

74.ru 57 минут назад
Фото: 74.ru
В День Победы уфалейскому музею передали Т-34, задержанный на границе с Казахстаном в 2015 году. Выпущенный в 1945 году в Нижнем Тагиле танк признали культурной ценностью. Об этом сообщает газета «Уфалейский рабочий».
— На танк претендовали музеи нескольких уральских городов, однако в итоге было решено передать его историко-краеведческому музею Верхнего Уфалея, — пишет издание. — Т-34 привезли в Верхний Уфалей вечером 8 мая. С 8:30 следующего дня он стоял на площади перед администрацией округа. Танк демилитаризован — его оружейная часть выведена из боевого состояния.
В Верхний Уфалей танк привезли накануне Дня Победы
Танк, который везли в Казахстан, в августе 2015 года обнаружил пограничный наряд УФСБ по Челябинской области при досмотре железнодорожного состава. Позже первый заместитель председателя света директоров казахстанской группы компаний «Азия-Авто» Даурен Бейсембаев заявил в СМИ, что боевую машину везли в соседнюю республику «в целях военно-патриотического воспитания молодежи». Т-34 нашли поисковые службы в Польше, после чего его отреставрировали и отправили транзитом через Латвию, Белоруссию и Россию. Позже танк как предмет культурной ценности был обращён в пользу государства.
В июле 2017 года Челябинский областной суд оставил в силе приговор карталинского суда — три года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года — жителю Москвы за попытку провезти через госграницу с Казахстаном танк Т-34-85. Он признан виновным в покушении на контрабанду культурных ценностей.
— Коллекционер, преследуя корыстную цель, оформил договор продажи танка за 230 000 евро в Казахстан, — рассказали тогда в УФСБ. — Разрешения на вывоз из России культурных ценностей он намеренно запрашивать не стал, не желая выплачивать крупную сумму таможенной пошлины.
В суде было установлено, что Игорь Франчик купил танк у гражданина Латвии за 20 тысяч евро и перевёз его в Россию в качестве предмета исторического коллекционирования для дальнейшей перепродажи в Казахстане уже за 230 тысяч евро. Чтобы не платить таможенную пошлину, хозяин танка не стал запрашивать разрешения на его вывоз.
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