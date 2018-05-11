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В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
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В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
В Донецкой народной республике продемонстрировали боевые способности реактивных систем залпового огня собственного производства.
В частности, в ролике, размещенном в Twitter военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, можно увидеть в действии ракетный комплекс «Снежинка» и ракетную систему залпового огня «Чебурашка».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Донецке в День Победы продемонстрировали новые (точнее, не демонстрировавшиеся раньше) образцы местной «оборонки». В центре города развернули выставку стрелкового оружия — к примеру, снайперских винтовок «Сепаратист», и минометов. Но гвоздем программы стали участвовавшие в праздничном параде вооружения на базе КрАЗов: ракетный комплекс «Снежинка» и ракетная система залпового огня «Чебурашка».
Мультяшные названия — ироничный привет пресс-секретарю нескольких киевских силовых ведомств Андрею Лысенко. В 2015 году тот от имени СНБО Украины объявил: ополченцы Донбасса якобы «использовали российский тяжелый огнемет под названием… кажется, „Чебурешка“ или „Чебурашка“. Тогда чиновник, видимо, пытался вспомнить о российской тяжелой огнеметной системе (ТОС) „Буратино“.
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