В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии 

В ДНР продемонстрировали боевые способности реактивных систем залпового огня собственного производства, о которых недавно писал Сема Пегов. Тогда смеялись, мол, бутафория. Ну глядите, как она пуляет! pic.twitter.com/vSRNGoqGoD— Александр Коц (@sashakots) 11 мая 2018 г.