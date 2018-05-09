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Винтовка Мосина: видеотест легендарного оружия
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Винтовка Мосина: видеотест легендарного оружия 

Don't Panic 29 минут назад
Фото: Don't Panic
Американский блоггер с удивлением открыл для себя знаменитую винтовку Мосина. После модных позолоченных «Пустынных орлов» и прочих красивых погремушек, наша пушка выглядит настоящим брутальным воином: смотрите, как прошел тест оружия, выпущенного больше века назад.
Впервые трёхлинейная винтовка С. И. Мосина поступила на вооружение русской армии в 1891 году. И знаете что? Официально она все еще остается на вооружении!
Надежнее этой винтовки оружия быть просто не может. Грязь? Ну, ничего страшного. Пыль? Вода? Ерунда! Закончились патроны? Все в порядке, винтовкой вполне можно пользоваться как дубиной… Потом зарядить и снова стрелять.
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