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Китайских конкурентов Су-57 проверили в бою
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Китайских конкурентов Су-57 проверили в бою 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Color China Photo / Assosiated Press
Китайские стелс-истребители пятого поколения J-20 прошли первые боевые испытания. Об этом сообщил агентству «Синьхуа» представитель ВВС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ (Shen Jinke).
«Это поможет ВВС еще лучше выполнять свои обязанности по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности Китая», — подчеркнул он.
Уточняется, что испытания проводились над океаном, в них также приняли участие и другие истребители, в том числе многоцелевой J-16 и тактический J-10C.
J-20 были приняты на вооружение китайской армии в сентябре 2017 года. В мае 2018 года американский военный эксперт Тайлер Рогуэй поставил J-20 в один ряд с американским палубным истребителем-бомбардировщиком Boeing F/A-18E/F Super Hornet и российским Су-57.
Согласно западной номенклатуре, они относятся к истребителям пятого поколения, согласно китайской — к поколению 4+. Китайская компания Chengdu Aerospace Corporation начала разработку J-20 в январе 2002 году, публике его представили в ноябре 2016-го. Точные технические характеристики J-20 не известны, однако специалисты еще после появления первого прототипа в 2011 году отмечали, что машина имеет ряд заимствований от американского истребителя F-22 и российского прототипа МиГ-1.44.
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