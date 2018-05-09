Китайских конкурентов Су-57 проверили в бою

Китайские стелс-истребители пятого поколения J-20 прошли первые боевые испытания. Об этом сообщил агентству «Синьхуа» представитель ВВС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ (Shen Jinke).

«Это поможет ВВС еще лучше выполнять свои обязанности по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности Китая», — подчеркнул он.

Уточняется, что испытания проводились над океаном, в них также приняли участие и другие истребители, в том числе многоцелевой J-16 и тактический J-10C.

J-20 были приняты на вооружение китайской армии в сентябре 2017 года. В мае 2018 года американский военный эксперт Тайлер Рогуэй поставил J-20 в один ряд с американским палубным истребителем-бомбардировщиком Boeing F/A-18E/F Super Hornet и российским Су-57.

Согласно западной номенклатуре, они относятся к истребителям пятого поколения, согласно китайской — к поколению 4+. Китайская компания Chengdu Aerospace Corporation начала разработку J-20 в январе 2002 году, публике его представили в ноябре 2016-го. Точные технические характеристики J-20 не известны, однако специалисты еще после появления первого прототипа в 2011 году отмечали, что машина имеет ряд заимствований от американского истребителя F-22 и российского прототипа МиГ-1.44.