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Китайский Су-35 заметили в России
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Китайский Су-35 заметили в России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Светлана Балаева / vk.com/nskspotting
В новосибирском аэропорту Толмачево сфотографировали истребитель Су-35 ВВС Китая. Снимок, сделанный 11 мая, опубликован в сообществе местных споттеров во «ВКонтакте».
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Военный блог bmpd предполагает, что данный самолет с бортовым номером 61271 совершает перелет из Китая в подмосковный Жуковский на аэродром Летно-исследовательского института имени М. М. Громова. «Возможно, для использования в программе подготовки там китайского летного состава на самолеты Су-35», — пишут авторы.
Отмечается, что из Новосибирска истребитель вылетит далее по маршруту 14 мая.
Американское издание The National Interest в мае назвало Су-35 мощнейшим истребителем, который имеется в распоряжении ВВС Китая. По мнению сотрудников портала, самолет российского производства может превосходить даже китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20.
Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин). Также эти истребители в версии Су-35СК были проданы в Китай (24 самолета, к настоящему времени 14 самолетов переданы, поставки остальных запланированы на 2018 год).
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Комментарии26  Ещё 5 источников 
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