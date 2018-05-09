В Подмосковье развернули комплекс С-400

В подмосковной Балашихе прошла выставка военной техники.

В подмосковной Балашихе развернули пусковую установку мобильного ЗРК С-400 «Триумф». Об этом сообщил начальник Центра автоматизированных систем управления Центра управления Первой армии ПВО и ПРО особого назначения Михаил Чебышев.

«Он уничтожает воздушные объекты на высоте до 15 тысяч километров и на дальности до 400 километров. Такого вооружения нет ни в одной стране мира кроме России. Пусковую установку обслуживает три человека», — цитирует представитель Центра автоматизированных систем управления официальный сайт органов местного самоуправления Балашихи.

Разворачивание ЗРК произошло на выставке военной техники неподалеку от Ледового дворца. Публике также продемонстрировали и другие образцы ПВО, в том числе радиолокационную станцию «Каста-2E2» и пушечный комплекс «Панцирь-С».

На выставке в подмосковном городе показали не только образцы вооружений ПВО. Росгвардия представила свою военную технику, в числе которой БТР-80 и мобильная станция наблюдения. Всю технику сняли с боевого дежурства, чтобы показать ее жителям города.