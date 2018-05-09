Орудия победы: могучие танки СССР, от которых немцы в панике бежали

В годы Великой отечественной войны на вооружении армии СССР, стран-союзников и Вермахта стояло огромное количество бронетехники. Некоторые экземпляры помнят лишь большие поклонники милитаристской темы. Но главные герои нашего рассказа — «воины», выставленные советской танкостроительной промышленностью против гитлеровской армады. А начнем мы с легендарной «тридцатьчетверки», разработанной КБ танкового отдела Харьковского завода N 183 под началом инженера Михаила Ильича Кошкина

Эта машина — истинное оружие Победы и самый массовый средний танк Великой отечественной, в общей сложности выпущенный в количестве свыше 84 тысяч штук.

Т-34 брал не только количеством, но и удачной конструкцией. Во-первых, советский «бронированный кулак» с 39-литровым дизельным двигателем V12 мощностью 500 л.с. отличался прекрасной энерговооруженностью, высокой маневренностью, проходимостью и подвижностью. Во-вторых, он стал первой машиной в своем классе с длинноствольной 76-милиметровой пушкой калибра 30,5, обеспечивавшей снаряду непревзойденную на тот момент начальную скорость в 635 м/сек.

Позже в оснащение вошло более совершенное орудие, разгонявшее бронебойный «патрон» до еще более высокой скорости. В общем и целом, техника отлично годилась для боевых действий на Восточном фронте — ее простота, неприхотливость и при этом технологичность стали легендарными. Были и недостатки, являвшиеся следствием конструктивных решений. Так, инженеры применили коробку передач, расположенную не спереди, как у немцев, а сзади, в одном отсеке с двигателем. Карданного вала в силу компоновки не было, зато потребовались огромные тяги управления, которые, ко всему прочему, не блистали надежностью.

Немецкий «Тигр» стал олицетворением этакого темного могущества и сумрачного гения. Но еще до его появления в СССР родился монстр, пугавший и завораживавший ничуть не меньше. Имя ему КВ, Клим Ворошилов

Чудовищный танк не на шутку подрывал боевой дух немцев способностью противостоять значительно превосходящим силам. Истории известны случаи, когда советский монстр в одиночку уничтожал десятки немецких танков. Прибавьте к этому феноменальную защищенность — солдаты Вермахта даже прозвали КВ «Призраком», поскольку снаряды иной раз и вовсе не оставляли на его броне даже следов.

Советский тяжелый танк делала непобедимым масса немногим менее 50 тонн — в начале войны самые крупные боевые машины Германии были вдвое легче, 75-милиметровые бронелисты, установленные под углом для лучшего отражения вражеских снарядов и практически неуязвимые для 150-миллиметровых гаубиц, а также 76-миллиметровая пушка, крушившая немцев с полуторакилометровой дистанции.

В самый разгар войны на смену КВ пришел тяжелый танк прорыва ИС ("Иосиф Сталин"), на создание которого повлиял «Тигр».

Особый трепет по сей день вызывает версия ИС-2, вооруженная 122-миллиметровой гаубицей, чья разрушительная сила была достойна эпоса. Кроме нее в арсенале имелся крупнокалиберный пулемет ДШК (12,7 мм), установленный на башне и с легкостью «вскрывавший» стены домов. «Товарищ Сталин» считается одним из мощнейших танков времен Второй мировой войны, хотя по отдельным параметрам он уступал разным боевым машинам.

Среди недостатков — невысокая скорострельность и расположение баков с дизельным топливом в обитаемой части. Интересно, что ИС-2 оказался танком-долгожителем — он стоял на вооружении вплоть до 1995 года!

А как же малые и легкие танки? Были у Страны Советов и такие, например, Т-50 — одна из лучших машин в своем классе, но, увы, чрезвычайно малочисленная.

Если ее преемник Т-70 был выпущен тиражом свыше 8200 экземпляров, то «пятидесяток» построили от силы 75 штук — Ленинградское предприятие неоднократно эвакуировали плюс сдерживающие проблемы с запуском производства и нехватка моторов. Сведений о боевых заслугах Т-50 крайне мало, однако эксперты называют его конструкцию наиболее доведенной, а качества сбалансированными. Что касается бронирования и арсенала, то машина как минимум не уступала некоторым немецким средним танкам.

А вот модель Т-70, разработанная на ГАЗе, получилась куда более распространенной и стала второй по массовости. Неказистый броневик поступил в войска летом 1942 года, а вершиной его боевой карьеры стало участие в Курской битве.

Интересно, что «семидесятку» выпускали в Кирове и пытались производить в Свердловске , но основным поставщиком стал Горьковский завод, который был способен производить танк, требовавший вдвое больше двигателей и более толстую катаную броню.

Когда речь заходит о танках СССР, сражавшихся на полях Великой отечественной, сразу же вспоминается «тридцатьчетверки» или «Иосиф Сталин», но при этом редко отдается дань памяти технике, которая к началу войны безнадежно устарела, но была вынуждена встречать немцев. К таким машинам относится легкий танк Т-18, выполнявший задачу поддержки пехоты и появившийся в конце двадцатых годов.

На начальном этапе Второй мировой эти машины использовались, хотя имели значительный износ. Между тем, с точки зрения конструкции Т-18 был прорывным, например, он первым в истории танкостроения получил поперечно расположенный двигатель, объединенный с коробкой передач в единый блок, что позволило сократить длину моторно-трансмиссионного отделения. Бронирование было достаточно надежным, а вооружение предусматривало и пушку, и пулемет. Другое дело, что точность стрельбы была неидеальной.

Т-60 «Малютка»

Легкий танк, который фашисты прозвали «неистребимой саранчей», выпускался до 1943 года и уступал своему предшественнику Т-50 по таким параметрам как огневая мощь и защищенность, однако выглядел достойно на фоне своих зарубежных соперников. Но речь не столько об этой модели в целом, сколько о танке Т-60 по имени «Малютка», деньги на постройку которого пожертвовали советские дети.

От этой поистине душеразждирающей истории по сей день в глазах стоят слезы. 25 февраля 1943 года газета «Омская правда» опубликовала письмо шестилетней Ады Занегиной, эвакуированной вместе с матерью из Смоленской области : «Я Ада Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычевка Смоленской области в Омскую. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера и тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала на куклу 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его „Малютка“. Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама — врач, а папа — танкист». На послание Ады откликнулись и другие дети из Омской области , пожертвавашие свои сбережения. В результате было собрано 160 886 рублей. Дети пожелали, чтобы боевую машину назвали «Малютка». Механиком-водителем на этом танке служила сержант Екатерина Алексеевна Петлюк, которая… тоже носила прозвище «Малютка», данное ей за маленький рост.

Поговаривают, что этот Т-60 дошел до Берлина.