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ППШ против МР 40: битва легендарных пистолетов-пулеметов
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ППШ против МР 40: битва легендарных пистолетов-пулеметов 

Калашников Media 1 час назад
ППШ и МР-40 — два самых распространенных пистолета-пулемета Великой Отечественной Войны. Немецкое оружие было разработано конструктором Генрихом Фольмером в 1938 году, Советское — известным оружейником Георгием Шпагиным и принят на вооружение в 1940 году. ППШ было очень легко производить, это дало СССР некоторые преимущество, другим странам пришлось создавать такой простой в использовании и производстве пистолет-пулемет уже во время войны. Калашников Media удалось получить действующие экземпляры двух оружий и сравнить их. Для этого мы провели три теста: испытание автоматическим огнем — проверили какой из пистолетов-пулеметов легче контролируется, кроме того мы провели тест на точность и замерили пробивную способность двух оружий.
Результаты испытаний смотрите в нашем ролике.
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