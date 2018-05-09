Ещё
«Искандер» принял участие в параде Победы в Чите
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракетные комплексы «Искандер» впервые приняли участие в параде Победы в Чите 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 1,6 тыс. человек и 40 единиц военной техники приняли участие в параде Победы, который прошел в среду в Чите. Впервые по центральной площади города проехали ракетные комплексы "Искандер-М".
"Торжественным маршем по читинской площади им. Ленина прошли свыше 1,6 тыс. человек, из которых около 1,2 тыс. — военнослужащие Восточного военного округа (ВВО). В составе механизированной колонны по площади проехало свыше 40 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300, "Стрела-10" и "Бук", противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", танки Т-72Б, гаубицы "Мста-Б". Впервые в параде участвовали ракетные комплексы "Искандер", — сообщили представители ВВО.
Помимо военнослужащих, в параде участвовали сотрудники МВД, МЧС, Пограничного управления ФСБ, УФСИН, ФСО, курсанты Суворовского училища МВД и 70 юнармейцев. Зрителями парада, в том числе, стали участники делегаций из соседних регионов Китая и Монголии, которые приехали в Читу для празднования Дня Победы.
После парада по главной улице города и его центральной площади прошли более 13 тыс. человек — участники акции "Бессмертный полк". Участники шествия, растянувшегося на несколько кварталов, пели "Катюшу", скандировали "Ура" и "Спасибо". После парада и шествия "Бессмертного полка" горожане проследовали к Вечному Огню на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.
Парад Победы в Чите традиционно входит в число самых крупных парадов в России. Это связано с тем, что город долгие годы являлся центром Забайкальского, а затем Сибирского военных округов. Кроме того, с XIX здесь находится центр Забайкальского казачьего войска.
В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны 175 тыс. забайкальцев, 13 тыс. женщин мобилизованы на промышленные и транспортные предприятия региона. В Забайкалье выпускали ручные гранаты, огнеметы, плавбазы, торпедные баржи, в регионе размещались 35 госпиталей. 15 сентября 1941 года был образован Забайкальский фронт, штаб которого располагался в Чите. Войска фронта участвовали в разгроме Квантунской армии в августе 1945 года.
ТАСС: последние новости
Глава МИД: Турция не оставит без ответа возможные санкции США в связи с покупкой С-400 Третий малый ракетный корабль проекта "Каракурт" спустят на воду в Петербурге Ученые установили местонахождение подлодки, затонувшей у берегов Севастополя в 1909 году
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине838
Порошенко испугался «Бессмертного полка»122
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»25
Определены финалисты «Евровидения»34
«Россия хочет присвоить победу над фашизмом»565
Видео
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение