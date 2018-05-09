«Искандер» принял участие в параде Победы в Чите

Ракетные комплексы «Искандер» впервые приняли участие в параде Победы в Чите

Более 1,6 тыс. человек и 40 единиц военной техники приняли участие в параде Победы, который прошел в среду в Чите . Впервые по центральной площади города проехали ракетные комплексы "Искандер-М".

"Торжественным маршем по читинской площади им. Ленина прошли свыше 1,6 тыс. человек, из которых около 1,2 тыс. — военнослужащие Восточного военного округа (ВВО). В составе механизированной колонны по площади проехало свыше 40 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300, "Стрела-10" и "Бук", противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", танки Т-72Б, гаубицы "Мста-Б". Впервые в параде участвовали ракетные комплексы "Искандер", — сообщили представители ВВО.

УФСИН, Помимо военнослужащих, в параде участвовали сотрудники МВД МЧС , Пограничного управления ФСБ ФСО , курсанты Суворовского училища МВД и 70 юнармейцев. Зрителями парада, в том числе, стали участники делегаций из соседних регионов Китая Монголии , которые приехали в Читу для празднования Дня Победы.

После парада по главной улице города и его центральной площади прошли более 13 тыс. человек — участники акции "Бессмертный полк". Участники шествия, растянувшегося на несколько кварталов, пели "Катюшу", скандировали "Ура" и "Спасибо". После парада и шествия "Бессмертного полка" горожане проследовали к Вечному Огню на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.

Парад Победы в Чите традиционно входит в число самых крупных парадов в России . Это связано с тем, что город долгие годы являлся центром Забайкальского, а затем Сибирского военных округов. Кроме того, с XIX здесь находится центр Забайкальского казачьего войска.

В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны 175 тыс. забайкальцев, 13 тыс. женщин мобилизованы на промышленные и транспортные предприятия региона. В Забайкалье выпускали ручные гранаты, огнеметы, плавбазы, торпедные баржи, в регионе размещались 35 госпиталей. 15 сентября 1941 года был образован Забайкальский фронт, штаб которого располагался в Чите. Войска фронта участвовали в разгроме Квантунской армии в августе 1945 года.