Танки в городе! Какие машины поедут завтра по Советской площади: фото 

В центре Ярославля сегодня стоит тяжёлая техника. Здесь вовсю готовятся к завтрашнему параду Победы.
— Привезли машины из Ленрезерва, это такой подарок ярославцам на День Победы. Завтра эта техника проедет по площади, — рассказали одни из организаторов парада.
Здесь же на площади стоит настоящий танк и другая военная техника. Смотрите наш фоторепортаж:
Ленрезерв прислал свою технику для парада
Мощные машины!
Сидеть в этих автомобилях нельзя, но фотографироваться можно
Эти машины поедут завтра в параде Победы