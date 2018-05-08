Ещё
Парень упал под танк и остался жив
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парень упал под танк и остался жив 

Авторамблер 8 мая 2018
Фото: Авторамблер
Это мероприятие было приурочено к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в рамках фестиваля были организованы выставки, тиры и реконструкторские бои. Одним из главных развлечений стали поездки на танках, в ходе которых зрители могли посидеть на преодолевающем препятствия танке.
В результате в ходе одной из таких поездок, когда танк Т-60 резко поехал под уклон, с него слетели несколько человек и попали под гусеницы. К счастью, водитель услышал крики и среагировал довольно быстро: танк остановился и люди выжили. Однако один из гостей фестиваля, снимавший все происходящее на камеру, все же сломал ногу. Остальные отделались ушибами.
Честно говоря, катать людей и даже детей на танке по пересеченной местности, когда они никак не закреплены и не сидят внутри, — это ужасная идея. Надеемся, в следующий раз организаторы об этом подумают.
Видео: RT
Авторамблер: последние новости
Орудия победы: могучие танки СССР, от которых немцы в панике бежали Украинские националисты готовят акцию на Крымском мосту Автомобили станут "золотыми": к чему приведет обвал рубля
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке96
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы221
Российских журналистов «выгнали» с Украины206
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа129
Киев принял участие в «Бессмертном полке»215
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение