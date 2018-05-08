Ещё
Советские гаубицы Д-30 возвращаются в строй
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советские гаубицы Д-30 вновь возвращаются в строй в Ираке 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Во времена Хусейна иракская армия имела на вооружении несколько сотен таких орудий. Они активно применялись в ходе восьмилетней кровопролитной войны с соседним Ираном. Гаубица так понравилась местным военным, что они начали ее выпускать на своих оборонных предприятиях под названием "Саддам".
Д-30 также использовались во время вторжения в Кувейт в 1990 году. Не обошлось без них и во время войны 1991 года, и при отражении американской агрессии в 2003 году.
После поражения Ирака и переориентации вновь созданной армии на оружие и военную технику США, Д-30 долгое время оставались ржаветь на складах списанной техники. Однако в настоящее время принято решение "реанимировать" эти гаубицы. Они поступают на вооружение сил федеральной полиции, которые активно задействованы в борьбе с террористами запрещенной в России группировки "ИГ".
Орудия устанавливаются на шасси обычных грузовиков. Например, САУ на фото выполнено на базе автомобиля Scania.
В представленных материалах указано, что дальность стрельбы достигает 17 500 метров, по всей видимости, речь идет об активно-реактивных снарядах, поскольку обычные осколочно-фугасные боеприпасы могут поражать цели на расстоянии лишь до 15 300 м. Скорострельность: 6-8 выстрелов в минуту.
При создании данного орудия использовался иностранный опыт, в частности дизайн сербской 122-мм САУ SORA.
Российская Газета: последние новости
Ударная мощь: "КазГрад" отстрелялся на боевом параде США запретили ВСУ использовать ракеты Javelin в Донбассе Раскрыты характеристики дальнего ударного беспилотника РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана193
На «Евровидении» произошло ЧП71
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится254
Астролог предсказал победу Путина и пожалел86
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»462
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение