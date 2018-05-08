Советские гаубицы Д-30 возвращаются в строй

Советские гаубицы Д-30 вновь возвращаются в строй в Ираке

Во времена Хусейна иракская армия имела на вооружении несколько сотен таких орудий. Они активно применялись в ходе восьмилетней кровопролитной войны с соседним Ираном . Гаубица так понравилась местным военным, что они начали ее выпускать на своих оборонных предприятиях под названием "Саддам".

Д-30 также использовались во время вторжения в Кувейт в 1990 году. Не обошлось без них и во время войны 1991 года, и при отражении американской агрессии в 2003 году.

После поражения Ирака и переориентации вновь созданной армии на оружие и военную технику США , Д-30 долгое время оставались ржаветь на складах списанной техники. Однако в настоящее время принято решение "реанимировать" эти гаубицы. Они поступают на вооружение сил федеральной полиции, которые активно задействованы в борьбе с террористами запрещенной в России группировки "ИГ".

Орудия устанавливаются на шасси обычных грузовиков. Например, САУ на фото выполнено на базе автомобиля Scania.

В представленных материалах указано, что дальность стрельбы достигает 17 500 метров, по всей видимости, речь идет об активно-реактивных снарядах, поскольку обычные осколочно-фугасные боеприпасы могут поражать цели на расстоянии лишь до 15 300 м. Скорострельность: 6-8 выстрелов в минуту.

При создании данного орудия использовался иностранный опыт, в частности дизайн сербской 122-мм САУ SORA.