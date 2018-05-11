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Волгоградские школьники побывали в музее Победы
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Волгоградские школьники побывали в музее Победы 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: Русская Весна
Экскурсия «Флаги над Берлином», на которой школьникам рассказали о событиях 1945 года, состоялась 9 и 10 мая в московском музее Победы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, в рамках нее школьники из Архангельска, Великих Лук, Волгограда, Курска, Малоярославца, Новгорода, Тулы посмотрели 3D-фильм о взятии Рейхстага. Ребята благодаря новым технологиям «прошлись» по Королевской площади вместе с бойцами— разведчиками из взвода Семена Сорокина, увидели на здании многочисленные следы от пуль и снарядов, а на колоннах — автографы победителей. На куполе Зала Славы музея оживали ключевые моменты Великой Отечественной войны — от мирных дней лета 1941 года до Парада Победы на Красной площади 1945 года.
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