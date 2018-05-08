Флаги ко Дню Победы начали развешивать на домах Москвы

На домах на улице 5-я Магистральная в столице начали развешивать флаги ко Дню Победы, передает корреспондент РИАМО

Рабочие с помощью лестницы вставляют флаги в специальные держатели на домах.

Всего ко Дню Победы в Москве установили 2,3 тысячи праздничных конструкций. Город украсили различные флаговые конструкции, звезды и стелы.

В 2018 году будет праздноваться 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. На военном параде в Москве будут впервые показаны боевая машина поддержки танков, одноместный сверхзвуковой самолет Су-57, многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», комплекс разминирования «Уран-6», беспилотный летательный аппарат малой дальности «Корсар».

В столице в День Победы праздничные салюты и фейерверки запустят с 33 городских площадок, традиционно световое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут. Кроме того, 9 мая в Москве пройдет акция «Бессмертный полк», в которой смогут принять участие более 1 миллиона человек.