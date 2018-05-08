РФ отреагировала на поставку США оружия Украине

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В Госдуме оценили проект бюджета США на поставку летального оружия для Украины 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с RT оценил проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год, исходя из которого следует, что США планируют выделить Украине $50 млн на летальные вооружения.
«В этом смысле Америка себе не изменяет. Сейчас они пытаются Украину накрепко привязать к себе, в том числе и военными поставками. С одной стороны это жест определённой поддержки, а с другой это долги, которые государство будет нести очень долгие годы, пока либо не вернёт их, либо не расплатится как-то по другому. При этом, те же американцы вытесняют с рынка вооружения под надуманными псевдодемократическими предлогами Россию. Если говорить с точки зрения Украины, то это явный недружественный жест по отношению к тому процессу разоружения, к которому призывает нас Америка, особенно юго-востоке Украины», — заявил Калашников.
Ранее на сайте комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил появился проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год, из которого следует, что в конгрессе США планируют выделить Украине $50 млн на летальные вооружения.
RT на русском: последние новости
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