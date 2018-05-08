Ударная мощь: «КазГрад» отстрелялся на боевом параде

По данным военного ведомства республики, были задействованы около 3 тысяч военнослужащих, 300 единиц вооружения и военной техники и до 40 летательных аппаратов.

Среди привлеченных образцов, кроме изделий российского производства, также демонстрировалась продукция военно-промышленного комплекса РК. Это бронированные колесные машины "Арлан" и "Барыс", модернизированная реактивная система залпового огня "КазГрад".

Казахстанский вариант БМ-21 выполнен на шасси автомобиля повышенной проходимости семейства КАМАЗ. Основным внешним отличием от более ранних версий РСЗО является наличие бронированной кабины, мортир для запуска дымовых гранат, а также установка для самообороны на крыше пулемета ПКТ калибра 7,62-мм. Имеются также современные средства связи и спутниковая навигация.

Модернизированный "Град" весит 15 820 кг. Дальность стрельбы усовершенствованными боеприпасами достигает 40 км.

По шоссе максимальная скорость передвижения составляет 90 км/ч. Запас хода по топливу — более 500 км.

На боевой машине широко внедрены цифровые технологии. В результате достигнута полная автоматизация процесса наведения и значительно повышены точностные характеристики. Экипаж сокращен до 3 человек.