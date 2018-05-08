Новые российские танки заставляют Польшу и Прибалтику нервничать

Пехотные противотанковые системы — последняя линия обороны против танков и бронированных боевых машин противника. По мере развития технологий танкостроения разработчики противотанкового оружия стараются поспевать за ними изо всех сил. Это с болезненной очевидностью проявляется на восточном фланге НАТО , где противотанковые комплексы времен холодной войны, находящиеся на вооружении Польши и прибалтийских государств, противостоят одним из новейших систем в мире.

Одной из наименее мощных пехотных противотанковых систем в польском арсенале является РПГ-76 «Комар». Этот легкий противотанковый гранатомет калибра 68 миллиметров, разработанный в 1960-70-х годах, способен пробить около 260-300 миллиметров катанной гомогенной брони. Во время войны в Ираке он ограниченно применялся польскими солдатами для борьбы с пехотой и полевыми укреплениями противника. Его основным преимуществом является легкий вес, который теоретически позволяет переносить несколько пусковых установок. Несмотря на то, что «Комар» постепенно снимается с вооружения из-за того, что он практически бесполезен в отношении основных боевых танков, у него имеется неплохой потенциал использования против бронетранспортеров (БТРов — прим. автора), боевых машин пехоты (БМП — прим.автора) и легкобронированных вспомогательных транспортных средств.

Польша и все прибалтийские страны продолжают делать ставку на РПГ-7, безобразно плодовитый образец советского противотанкового вооружения. Основным типом боезаряда, используемого в польской армии, является РГ-7ВМ, который способен пробить лишь 300 миллиметров катаной гомогенной брони. Болгары, а затем и немцы предпринимали попытки разработать новый вид заряда, что принесло интересные плоды. Однако ни один из этих образцов не был принят на вооружение. Более тяжелые боеприпасы, такие как используемый российской армией тандемный кумулятивный ПГ-7ВР, не поставляются ни одной из этих стран. На польских РПГ применяются различные оптические прицелы как зарубежной и местной разработки.

Шведский РПГ « Карл Густав » в рариантах M2 и M3 также используются Польшей и каждой из прибалтийских стран. На польской службе он применяется в основном подразделениями воздушно-десантных войск и сил спецназначения. Напротив, в литовской и эстонской армиях эти системы, по-видимому, довольно широко распространены среди обычных пехотинцев. «Густав» имеет более высокие, чем у РПГ-7, показатели пробивания брони одиночными кумулятивными боезарядами (имеются ввиду фугасные противотанковые — прим. автора) — до 400 катанной гомогенной брони. Тем не менее, это вряд способно вывести из строя любой современный российский танк при попадании с фронтальной стороны. Такое положение можно улучшить, применяя современные тандемные кумулятивные заряды, но неизвестно, поставляются ли они в эти страны. В литовской армии M2 и M3 используются со стандартными трехкратными оптическими прицелами, Также «Карл Густав» имеет модульную смотровую направляющую и может применяться по назначению как с обычным прицелом с мушкой, так и с прибором ночного видения.

Различные западные однозарядные одноразовые гранатометы также используются Польшей и прибалтийскими странами: шведские AT4 и испанский «Инсталаса C90» стоят на вооружении в Польше и Литве . Оба этих образца могут пробить около 400 миллиметров катанной гомогенной брони и имеют дальность поражения до 300 метров.

Польша планирует заменить свои устаревшие системы РПГ —7 и «Комар» на более современную модель гранатомета для использования на фронте и, возможно, для своих новых сил территориальной обороны. Для этих целей сейчас рассматривается множество различных систем. Среди них американский «Эйртроник PSRL-1» (модернизация РПГ-7 — прим. автора), испанский «Инсталаса C90» и «C100», улучшений «Карл Густав M3» или «M4» и «Панцерфауст-3».

Перейдем к рассмотрению безоткатных орудий. Здесь между Польшей и прибалтийскими странами можно обнаружить некоторые расхождения. Польша использует разработанный в СССР 73-миллиметровый станковый противотанковый гранатомет СПГ-9. Поскольку ракеты-носители его снарядов мощнее сами по себе и обеспечивают более быструю, чем у РПГ-7, начальную скорость, СПГ-9 имеет превосходную дальность поражения. Он используется польскими военно-воздушными силами, также есть планы вооружить им новые подразделения территориальной обороны. Как и в случае с вышеописанными системами, он пробивает только 400 миллиметров катаной гомогенной брони.

Основным безоткатным орудием, стоящим на вооружении прибалтийских государств, является шведский Pvpj 1110 калибра 90 миллиметров. Когда в 1990-х годах, после окончания холодной войны, шведская армия объявила эти системы устаревшими, их передали в появившиеся тогда прибалтийские государства (наряду с некоторыми винтовками Аk4 и другими военными средствами). Шведы разработали для Pvpj довольно продвинутые боеприпасы, их последние версии могут пробивать до 800 миллиметров катанной гомогенной брони. Ранние типы боеприпасов рассчитаны на более скромные 500 миллиметров, но и это весьма неплохо по нынешним меркам. У Эстонии на вооружении также находится 106-миллиметровое американское безоткатное орудие M40A1, которое имеет сходные с Pvpj 1110 характеристики.

В пехотных системах противотанковых управляемых ракет (ПТУР) каждая страна пошла своим путем — за исключением Латвии и Польши. Оба этих государства используют унаследованную от СССР ракету «Фагот 9K111», которая может стрелять до 2,5 километра, пробивая до 400 миллиметров брони. Это дополняется новой израильской ракетой «Спайк-ЛР», у которой имеется тандемная боеголовка, прожигающая до 700 миллиметров катанной гомогенной брони. Данная ракета может летать по навесной траектории, что позволяет атаковать ей (наиболее тонкую — прим. перев.) броню сверху. Боеголовки и ракетные двигатели производятся на месте по лицензии, что позволяет Польше сокращать расходы на эти системы вооружения. Имеется также вариант, разработанный специально для бронемашин «Росомак» и предназначенный для команд, вооруженных «Спайк-ЛР». В боеготовом состоянии могут одновременно находиться до двух ракет, плюс имеется еще несколько дополнительных. Польша также использует другие ПТУР советской разработки.

С другой стороны, Литва преимущественно использует американскую систему «Джавелин», закупив около 100 командных пусковых установок (CLU — прим. автора) и порядка 300 ракет. Эстония также планирует закупать «Джавелин», но в дополнение к этому еще в 2016 году приобрела французско-немецкую ракету MILAN 2 (которая по иронии судьбы заменяется на французской службе как раз на «Джавелин»). Она пробивает до 800 миллиметров катанной гомогенной брони. Эстония помимо этого импортирует MAPATS, израильскую адаптацию американской ракеты TOW, которая использует лазерное наведение вместо проводного.

В будущем Польша надеется разработать легкую противотанковую управляемую ракету «Пират» с лазерным наведением и дальностью стрельбы до 2,5 километра. Она разрабатывается при содействии украинской промышленности, которая создала аналогичный ПТУР легкого класса «Корсар». Предполагается, что после поражения активно-реактивной защиты она будет способна пробить до 550 миллиметров катанной гомогенной брони. Основным преимуществом этой системы перед израильским комплексом «Спайк» является ее более низкая стоимость.