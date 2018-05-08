Парень упал под танк и остался жив

Это мероприятие было приурочено к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в рамках фестиваля были организованы выставки, тиры и реконструкторские бои. Одним из главных развлечений стали поездки на танках, в ходе которых зрители могли посидеть на преодолевающем препятствия танке.

В результате в ходе одной из таких поездок, когда танк Т-60 резко поехал под уклон, с него слетели несколько человек и попали под гусеницы. К счастью, водитель услышал крики и среагировал довольно быстро: танк остановился и люди выжили. Однако один из гостей фестиваля, снимавший все происходящее на камеру, все же сломал ногу. Остальные отделались ушибами.

Честно говоря, катать людей и даже детей на танке по пересеченной местности, когда они никак не закреплены и не сидят внутри, — это ужасная идея. Надеемся, в следующий раз организаторы об этом подумают.

Видео: RT