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Парень упал под танк и остался жив
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Парень упал под танк и остался жив 

Авторамблер 40 минут назад
Фото: Авторамблер
Это мероприятие было приурочено к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в рамках фестиваля были организованы выставки, тиры и реконструкторские бои. Одним из главных развлечений стали поездки на танках, в ходе которых зрители могли посидеть на преодолевающем препятствия танке.
В результате в ходе одной из таких поездок, когда танк Т-60 резко поехал под уклон, с него слетели несколько человек и попали под гусеницы. К счастью, водитель услышал крики и среагировал довольно быстро: танк остановился и люди выжили. Однако один из гостей фестиваля, снимавший все происходящее на камеру, все же сломал ногу. Остальные отделались ушибами.
Честно говоря, катать людей и даже детей на танке по пересеченной местности, когда они никак не закреплены и не сидят внутри, — это ужасная идея. Надеемся, в следующий раз организаторы об этом подумают.
Видео: RT
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