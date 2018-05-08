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Разминировавший Пальмиру «Уран-6» показали в действии
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Разминировавший Пальмиру «Уран-6» показали в действии 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Минобороны России опубликовало в Facebook видео, демонстрирующее возможности роботизированного саперного комплекса «Уран-6». В 47-секундном ролике показана работа комплекса в различных условиях.
«Робот «Уран-6», предназначенный для дистанционного разминирования местности, отлично зарекомендовал себя в ходе операции в Сирии. Его использовали при разминировании древней Пальмиры, а также сирийских городов Алеппо и Дейр-эз-Зор», — отмечает Минобороны.
Комплекс способен разрушать обнаруженное на местности взрывное устройство или «подводить его к подрыву». «Оператор управляет комплексом, находясь на расстоянии до одного километра. Это обеспечивает полную безопасность личного состава», — говорится в сообщении.
«Уран-6» оборудован четырьмя видеокамерами, обеспечивающими круговой обзор. Данный роботизированный комплекс может оснащаться пятью различными сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом. Двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.
Комплекс собирается в России на основе транспортного средства для разминирования MV-4, созданного хорватской компанией DOK-ING. Широкой публике его планируется представить на параде Победы 9 мая 2018 года.
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