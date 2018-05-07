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В России высмеяли планы Украины «возродить» советские ЗРК
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В России высмеяли планы Украины «возродить» советские ЗРК 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Планы Украины «возродить» советские зенитно-ракетные комплексы — очередная попытка Киева обойтись советским наследием, выдав модернизацию за «новое» вооружение, заявили российские пользователи соцсетей, комментируя сведения о намерении Украины создать ПВО на основе советских ЗРК типа «Куб».
Украинский военный эксперт в своем блоге на сайте «Обозревателя» сообщил, что Киев планирует создавать новые комплексы ПВО по образцу систем времен СССР. Вернуть в строй Украина, по его словам, хочет сразу шесть типов ЗРК: это 2К12 «Куб», 9К330 «Тор», С-125, С-200В и два типа С-300 (С-300В1 и С-300В).
Згурец назвал «реанимацию» советских ЗРК крайне сложной задачей для нынешней Украины, так как у разработчиков нет соответствующей документации и лицензий, а также неясно, какие компании вообще способны сделать это.
Пользователи российских соцсетей сомневаются в способности украинских военных инженеров создать комплексы, аналогичные советским, кроме того, считают, что коррумпированные украинские военные руководители уже распродали все советское оружие со складов, сообщает PolitPoste.
«100% сейчас покрасят и скажут, что это «новая украинская разработка», — пишет один из пользователей.
«Гражданская авиация вообще над Украиной перестанет летать», — добавил другой.
«После принятия на вооружение ВСУ пулеметов «Максим» это вполне логичный ход. В музеях Украины еще куча хлама хранится, вполне сгодится попилить на этом бабла», — пишет третий.
Отметим, что недавно Украина договорилась с Чехией о поставках из этой страны десятков отремонтированных БМП-1 (BVP-1 — выпускались по советской лицензии в Чехии) и самоходных гаубиц «Гвоздика», также выпускавшихся по советской лицензии — в Польше, то есть, по сути, советской бронетехники.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проблемах украинской армии, из-за которых Украине пришлось покупать БМП в Чехии.
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