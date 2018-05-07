Су-57: шесть особенностей нового российского истребителя

Су-57 это не F-22, но он и не должен был быть таковым. У него есть некоторые новаторские свойства, которые компенсируют недостатки малозаметности, по крайней мере, частично.

В последнее время средства массовой информации очень много говорят о российском истребителе пятого поколения, который прежде был известен как Т-50, а сейчас получил официальное название Су-57. Решение Индии отказаться от этой совместной программы может стать катастрофой для будущего самолета. Оно было принято после неудавшегося применения этой машины в истерзанной войной Сирии в конце февраля. Негативное влияние на программу оказало и то, что России не по карману крупные производственные партии таких самолетов, а также сохраняющиеся проблемы с двигателями.

Но прежде всего, сомнения вызывает малозаметность этой машины, поскольку у нее отсутствуют некоторые ключевые характеристики, которые являются определяющими для современных истребителей-невидимок. Тем не менее все вышесказанное отнюдь не означает, что у Су-57 отсутствуют достойные внимания качества и особенности.

В определенной степени Т-50/Су-57 — это неправильно понятый самолет. Отсутствие у него высокотехнологичных конструкционных характеристик малозаметности не означает, что эта машина бесполезна и даже неэффективна. Конструкторы из КБ «Сухого» выбрали «сбалансированный подход» к реализации в новом истребителе технологий малозаметности. Поэтому уменьшенная эффективная поверхность рассеяния самолета с определенных углов зрения стало просто одной из характеристик, которую следует учитывать наряду с другими приоритетами конструкции. Скорее всего, это вызвано необходимостью из-за отсутствия разработок по материалам, обеспечивающим невидимость, производственной базы и соответствующих конструкторских наработок. И тем не менее результат оказался таким же.

Я уже писал о том, какую роль в данном уравнении стало играть оружие, способное наносить удар без входа самолета в зону поражения. Но в конструкции планера предусмотрены и некоторые другие особенности, обусловленные пониманием того, что по одним только показателям малозаметности Су-57 не сможет конкурировать с американскими и даже с китайскими истребителями. А если принять во внимание организационно-штатную структуру российских вооруженных сил и ту военную доктрину, которая за ней стоит, то становится понятно, что для России не является высшим приоритетом проникновение в глубину самых современных и интегрированных систем ПВО в ходе неких экспедиционных операций.

Меня часто спрашивают: какова степень «невидимости» С-57 в сравнении с другими истребителями? Исходя из длительного изучения этого самолета и многочисленных разговоров с людьми из авиакосмической промышленности на тему его конструкции, я могу сделать следующий вывод. Су-57 — это нечто среднее между американскими «Супер Хорнетами» (F/A-18E/F Super Hornet) и «Сайлент Игл (F-15SE Silent Eagle), и китайским J-20. При этом он ближе к первым двум.

Помня обо всем этом, хочу рассказать о пяти особенностях Су-57, которые нам нравятся. Некоторые предназначены для того, чтобы компенсировать отсутствие у самолета характеристик сверхмалозаметности, по крайней мере, частично.

Боковые РЛС

У Су-57 есть одна особенность, которую давно уже обещали конструкторы F-22, но так и не сдержали свое слово. Это смотрящая в стороны РЛС, размещенная ниже кабины на „щеках“ самолета. Такие радары с активной фазированной антенной решеткой Х-диапазона дополняют основную радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Н036 „Белка“. Предположительно, на долю вспомогательных РЛС приходится треть приемо-передающих модулей основного радара самолета.

На первый взгляд, польза от этих РЛС очевидна — они обеспечивают гораздо больший сектор обзора датчиков и повышают ситуационную осведомленность пилота Су-57. Но за этим скрывается главное преимущество. Данные РЛС дают летчику возможность выполнять ключевые тактические приемы гораздо лучше, чем на любом другом самолете. Такую тактику обычно называют излучением или засветкой.

Излучение — это когда самолет отворачивается на 90 градусов от доплеровского радара противника и становится к нему перпендикулярно. Поскольку в РЛС такого типа для измерения относительной скорости цели используется доплеровский эффект, и они отфильтровывают сигналы малой относительной скорости, такие как помехи от земной поверхности, излучающий истребитель особо не уходит и не приближается к радару противника, и может войти в „доплеровский зазор“ РЛС.

Невидимый участок находится там, где строб-импульс скорости, действующий в качестве фильтра, видит цель, которая перемещается относительно него настолько медленно, что он ее игнорирует. Поэтому, даже когда истребитель противника летит со скоростью 800 километров в час, радар его не замечает. В результате он отсеивает информацию об этой цели, как он отсеивает данные о вершине горы. Это исключительно полезный тактический прием, когда РЛС находится на большей высоте, чем излучающий самолет, и пытается захватить цель по сценарию обнаружения и поражения цели в нижней полусфере на фоне земли.

Но при совершении маневра излучающий истребитель, оснащенный фиксированной АФАР или антенной решеткой с механическим сканированием, теряет радиолокационное изображение противника, от которого он хочет уйти. Если нет посторонних приборов обнаружения, передающих данные на излучающий истребитель через канал передачи данных, летчик „слепнет“ и перестает владеть боевой обстановкой в момент, когда это важнее всего. Еще хуже то, что запускаемые с излучающего истребителя ракеты с наведением по РЛС не смогут получать обновленную информацию о цели на среднем участке своего полета, а поэтому вероятность поражения цели у них в таком случае резко снижается, особенно если пуск осуществляется с большого расстояния.

Современные РЛС с АФАР очень чувствительны и имеют сложное программное обеспечение, что в определенной степени снижает воздействие засветки как тактического приема. Но она все равно имеет большое значение, особенно при ведении боевых действий с противником, не обладающим серьезными сетевыми возможностями и вспомогательной аппаратурой слежения.

Если учесть то, что у Су-57 отсутствуют передовые характеристики малозаметности, становится понятна польза от боковых РЛС — ведь они могут снизить возможность обнаружения самолета при помощи тактики засветки, особенно на больших расстояниях, продолжая при этом активно направлять свои ракеты к цели.

Опять же, современные сетевые возможности, особенно те, которыми обладают США и их союзники, способны снизить эффективность засветки в боевом пространстве, где ведется активное наблюдение, в том числе, с участием самолетов ДРЛО, наземных и корабельных РЛС и других истребителей, которые совместно создают общую картину, передаваемую по каналам данных. Но Россия ничего не выигрывает от такого сетевого сопряжения, собственно, как и многие из ее вероятных противников. По этой причине весьма разумным кажется решение установить на Су-57 боковые радары, помогающие обеспечить ситуационную осведомленность летчиков и наведение оружия в цель с одновременным излучением без посторонней помощи.

Говорят, что в больших наплывах Су-57 на передней кромке также имеются радиолокационные антенные решетки L-диапазона (сверхвысоких частот). Прежде всего, они предназначены для распознавания целей. У самолета имеется еще одна решетка Х-диапазона в хвостовой части для повышения ситуационной осведомленности летчика. Не исключено, что в будущем ее станут применять для наведения ракет, осуществляющих захват цели после пуска.

Следует также отметить, что АФАР можно использовать для осуществления точечных электронных атак. Теоретически РЛС истребителя может применять эти приемы РЭБ, атакуя другой самолет или подвергаясь нападению. Выгодно делать это даже под острым углом, не меняя позицию носа машины. По этой причине Су-57 может стать мощным средством радиоэлектронной борьбы, если не сегодня, то в будущем.

Стоит отметить, что при излучении энергия РЛС может выдать ваше местоположение. Но у Су-57 есть решение и для этой проблемы.

Инфракрасный поиск и сопровождение

Су-57 имеет на борту современный оптико-электронный комплекс поиска и сопровождения 101КС „Атолл“, который находится в традиционном для российских истребителей месте — в верхней части носа самолета возле лобового стекла кабины. Такое расположение явно вредит радиолокационной заметности Су-57 в передней полусфере, которая важнее всего остального. Но инфракрасный поиск и сопровождение — это одна из лучших технологий для обнаружения и борьбы с малозаметными целями на большом удалении. Я рекомендую подробнее почитать материалы об инфракрасном поиске и сопровождении и о том, как его используют в воздушном бою, чтобы лучше понять те уникальные возможности, которая эта система дает самолету в воздушном бою.

Инфракрасный поиск и сопровождение можно использовать для передачи информации о цели на ракеты истребителя в полете, причем даже в те моменты, когда самолет наводится по лучу. Прежде всего такой поиск и сопровождение позволяют Су-57 действовать и поражать цели, сохраняя „электромагнитное молчание“ (то есть, без излучения радиоволн). В наши дни это крайне важно, собственно, как и остаться незамеченным для радара противника. Кроме того, инфракрасный поиск и сопровождение не подвержены воздействию средств РЭБ.

Современные боевые самолеты могут обнаруживать, классифицировать и даже осуществлять геолокацию излучений противника. Режим РЛС с малой вероятностью перехвата сигналов противником существенно помогает остаться невидимым, хотя при этом некоторые излучения все же остаются. Но малая вероятность перехвата — это очень общий термин, и не все РЛС с малой вероятностью перехвата могут оставаться незамеченными, активно работая в боевой обстановке.

Однако система инфракрасного поиска и сопровождения позволяет применять творческую тактику, которая может стать неожиданностью для противника и нарушить его план боевых действий за счет обнаружения изъянов в нем. Но опять же, прежде всего Су-57 получает возможность обнаруживать и даже уничтожать самые малозаметные самолеты, не подавая при этом никаких радиосигналов. У таких систем ограниченная дальность действия, и на их работу влияют атмосферные условия. Поэтому им трудно подобраться близко к цели до того, как их сможет уничтожить ракета класса „воздух-воздух“ большой дальности. Стоит также отметить, что эта система может создать изображение самолета за пределами видимости, что весьма полезно, так как летчик в жестких условиях воздушного боя может первым нанести удар.

Современная система инфракрасного поиска и сопровождения была также обещана летчикам F-22 в рамках программы „Современный тактический истребитель“ (Advanced Tactical Fighter Program). Но ее закрыли ради экономии денежных средств, когда конструкторы перешли от опытных образцов к серийным вариантам. Сегодня ВМС и ВВС близки к тому, чтобы получить системы инфракрасного поиска и сопровождения для своих истребителей 4-го поколения. F-35 может использовать электронно-оптическую систему прицеливания для опознавания самолетов на большой дальности, а также для ограниченного поиска и слежения, но это не идет ни в какое сравнение с отдельной системой инфракрасного поиска и сопровождения.

Система управляемого противодействия инфракрасным средствам

Подобно F-22, Су-57 имеет несколько апертур обнаружения ракетных пусков, расположенных в разных местах. Но еще у него имеются турели для варьируемых лазерных лучей, которые ослепляют приближающуюся ракету противника и сбивают ее с курса. Используемая в Су-57 российская система входит в состав электронно-оптического комплекса Н101-КС, который также включает системы обнаружения ракетного пуска, систему инфракрасного поиска и сопровождения, а также турели управляемого противодействия инфракрасным средствам, расположенные сверху фюзеляжа за кабиной, а также под фюзеляжем в районе кабины.

Комплекс оптико-электронного противодействия установили на нескольких опытных образцах Су-57, и он работает в соответствии с заявленными характеристиками. Этот комплекс может надежно защитить самолет от современных ракет с инфракрасным наведением, которые еще называют ракетами с тепловой головкой самонаведения. К ним относятся различные ПЗРК и авиационные ракеты.

Система управляемого противодействия инфракрасным средствам, которую американские военные и их союзники используют почти 20 лет, эффективнее работает против современных тепловизионных головок самонаведения, чем против одноразовых средств радиоэлектронного противодействия, таких как тепловые отражатели и ИК-ловушки.

Россия установила довольно громоздкие системы управляемого противодействия инфракрасным средствам на некоторых своих вертолетах и транспортных самолетах, но то, что есть у Су-57, намного миниатюрнее. Эти системы по своей компактности вполне могут поспорить с американскими. Но в Сирии Россия очень сильно опасается ПЗРК, что совершенно правильно.

Установка системы управляемого противодействия инфракрасным средствам на истребителе — дело неслыханное. Конечно, сама концепция существует, но в настоящее время эти комплексы самозащиты устанавливают в основном на военно-транспортных самолетах и на вертолетах в целях защиты от ПЗРК, а не от авиационных ракет. Но целью системы управляемого противодействия инфракрасным средствам Су-57 определенно является срыв атак именно таких ракет. В этом смысле Су-57 своего рода первопроходец. И системы такого типа вполне могут стать сдерживающим фактором для авиационных ракет большой дальности с инфракрасным наведением и для ракет сдвоенной функции.

Добро пожаловать на плохие аэродромы

Российские истребители, даже самые современные и малозаметные, проектируют и делают с большим запасом прочности. У них усиленное шасси и большие колеса, а также грязезащитные щитки на переднем колесе. У различных версий МиГ-29 есть даже створки воздухозаборников, которые закрываются во время руления. У некоторых моделей Су-27 имеются экраны, выполняющие ту же самую функцию отсекания воздушных потоков. У Су-57 нет таких преград на воздухозаборниках, но имеется прочное шасси, примерно такое же, как и у предшественников.

Если вы когда-нибудь видели российские аэродромы, по крайней мере, некоторые из них, вам станет понятно, зачем самолетам прочные шасси. Но это также может пригодиться при выполнении различных задач с посадкой на аэродромах и полосах, где нет маленькой армии машин-чистильщиков.

В этом отношении многие американские самолеты уступают российским, и это довольно серьезная проблема, поскольку Пентагон в случае кризиса в тихоокеанском регионе намерен активно задействовать свою авиацию, которая будет размещаться на слабо оборудованных аэродромах. А ведь в рамках этой концепции хрупкие машины типа „Рапторов“ и даже дроны „Рипер“ должны будут садиться и взлетать маленькими группами с ВПП на уделенных островах.

Трехмерная система отклонения вектора тяги

Мы говорили о том, что вектор тяги приносит лишь ограниченную пользу в разных эксплуатационных режимах полета истребителя. Он наиболее полезен на очень больших высотах и скоростях, либо в режиме, близком к сваливанию. Но это все равно круто, особенно если других преимуществ мало.

Учитывая недостатки в конструкциях и характеристиках Су-57, превосходство над противником в маневренности в пределах видимости это все равно положительно, особенно в связи с тем, что этот самолет не сможет уклониться от боя в отличие от его менее заметных противников. Трехмерная система отклонения вектора тяги на пониженных скоростях и небольших высотах позволяет летчику совершать невероятные акробатические пируэты. Но пользы от этого не очень много, и кроме того, такой пилотаж даже опасен во время любых действий, исключая бой один на один в пределах видимости. Если осуществить хитрый маневр с управлением энергетическим состоянием, то противника можно поразить. Но когда неподалеку находятся другие истребители (а они обычно находятся), это означает, что ты тоже погибнешь. Тем не менее, Су-57 имеет такую систему, и она впервые применена на истребителе-невидимке.

Уникальная конфигурация отсека вооружения

У Су-57 уникальный отсек вооружения тандемного типа. Нам о нем пока мало что известно, но похоже, что самолет может одновременно взять на борт от четырех до шести ракет „воздух-воздух“ средней дальности. В зависимости от глубины отсеков, там можно разместить меньшее количество более крупного оружия, такого как управляемые бомбы или ракеты класса „воздух-поверхность“ с запуском с позиции, находящейся все пределов поражения средствами ПВО. Но надо подождать, пока не появится официальная информация и фотографии, чтобы подробнее обсуждать этот вопрос с большей долей уверенности.

Этот истребитель, предположительно, может пару ракет „воздух-воздух“ малого радиуса действия в пусковых контейнерах, расположенных под корневой частью своих крыльев. Эти треугольные и напоминающие по форме каноэ устройства, как говорят, раскрываются в ходе боя как раковины моллюска и таким образом освобождают путь для ракет. Следует еще раз подчеркнуть, что, насколько нам известно, пока нет изображений реального использования этих систем, и пока не совсем понятно, как там может разместиться такая ракета как Р-73. Возможно, в будущем специальная ракета с меньшим диаметром профиля будет размещаться в этих емкостях.

В конечном итоге, можно сказать, что Россия сделала все возможное для того, чтобы компенсировать ограничения в области малозаметности и добавила другие качества, позволяющие Су-57 выживать в бою. И, как мы часто любим подчеркивать, технологии „стелс“ — это всего лишь часть целого набора средств, вся совокупность которых будет определять вопросы жизни и смерти в зоне воздушного боя. Особенно средства ведения электронной борьбы в сочетании с малозаметностью все больше становятся важным фактором в ходе современных боевых действий.

Когда мы говорим о технологии „стелс“ (даже когда речь идет только о спектре используемых радиочастот), не следует забывать, что мы говорим о том, на каком расстоянии может быть обнаружена цель и с какого расстояния она может быть поражена с использованием конкретного радара, работающего на конкретной частоте и в тот момент, когда цель наблюдается из определенного положения.

Если взять одну и ту же импульсную доплеровскую радиолокационную станцию, работающую в Х-диапазоне (это просто гипотетический пример), то Су-27 может быть обнаружен впереди на расстоянии 145 километров, Су-57 на расстоянии 54 километров, тогда как F-22 будет обнаружен на расстоянии менее 16 километров. Несомненно, мы видим серьезные отличия в характеристиках, однако это всего лишь один аспект очень сложного уравнения современного воздушного боя. Вновь хочется подчеркнуть, что нужно учитывать сетевые показатели, чувствительность расположенных на борту датчиков, наличие вооружений, применяемых вне зоны досягаемости ПВО, степень малозаметности с различных направлений, средства электронной борьбы, тактику, скорость, радиус действия, постоянную поддержку со стороны самолетов системы дальнего обнаружения и управления и многое другое. Цену самого самолета, а также связанные с этим качественные преимущества, следует также принимать в расчет.

Нам неизвестны данные о качестве и уровне интегрированности сенсоров и наиболее важных систем Су-57, но, если судить, по крайней мере, по данные на бумаге, то можно сказать следующее: нет, Су-57 совсем не „хлам“. Он представляет собой довольно разумное сочетание возможностей, которые соответствуют российской более простой, менее объединенной в сетевом отношении доктрине воздушного боя, доктрине, которая, несомненно, позволяет вести боевые действия против более вероятных врагов, чем в ходе войны Армагеддона против Соединенных Штатов.

Однако, с учетом строгих правил применения оружия, существующих, например, в Сирии, многие возможности даже самых серьезных оппонентов нейтрализуются. Если Россия сможет продолжить финансирование Су-57 и решит проблемы, связанные с двигателями, то он может стать эффективным и крайне ценным истребителем, превосходящим по своим возможностям все остальные самолеты, находящиеся в распоряжении российских ВВС.

Но можно ли сказать, что он сопоставим с F-22? Нет, нельзя

В этом и состоит проблема — очевидно, что он и не разрабатывался как таковой. Но, судя по всему, российские официальные лица и российская пресса постоянно выступают с противоположными заявлениями. Это все равно, что сказать: F/A-18E/F „Супер Хорнет“ в некоторых аспектах обладает такими же качествами, как F-35 — но это просто неверно, и, прежде всего, это некорректное сравнение.

Тем не менее нужно отдать должное русским за то, что они не испугались новых рисков, связанных с разработкой этого истребителя, и в процессе работы смогли использовать инновационные концепции, хотя это и было обусловлено критически низким объемом знаний в области малозаметности, а также ограничениями в сфере производства.

The Drive, США