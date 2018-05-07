Укротитель «Тигров»

Фото: Евгений Халдей

Победа Красной армии в Великой Отечественной войне являет собой пример героизма и самоотверженности нашего народа. Но для того чтобы одолеть такого грозного противника, каким в те годы была нацистская Германия , одного желания победить было мало — требовалось мощное и надежное оружие. В бронетанковых войсках Красной армии таким оружием — символом победы был танк Т-34, знаменитая «тридцатьчетверка», создателем и первым главным конструктором которой стал выдающийся инженер Михаил Кошкин

Родился будущий конструктор в небольшом селе Ярославской губернии в 1898 году в бедной крестьянской семье. Рано потеряв отца, Михаил подростком вынужден был отправиться на заработки в Москву , имея всего три класса образования в церковно-приходской школе. В столице он устроился на кондитерскую фабрику, где и проработал несколько лет.

Пройдя через Первую мировую, обе революции и гражданскую войну, а потом окончив Коммунистический университет имени Свердлова, Михаил начал строить — и довольно успешно — партийную карьеру. Но в конечном итоге молодой человек выбрал другую цель — получить техническое образование, и в 1929 году, в 30-летнем возрасте, он зачисляется в Ленинградский технологический, а после переводится в Ленинградский политехнический институт.

Кто в 1939 году мог подумать, что лучший танк Второй мировой будет производиться в СССР? Т-34 был лучшим танком не потому, что он был самым мощным или тяжелым, немецкие танки в этом смысле его опережали. Но он был очень эффективным для той войны и позволял решать тактические задачи.

Норман Дейвис, профессор Оксфордского университета

Именно здесь окончательно определился основной круг его научных интересов — танкостроение. Этой теме была посвящена и дипломная работа будущего конструктора — «Коробка переменных передач среднего танка». Еще учась в институте, Михаил Кошкин начинает работу в КБ Ленинградского Кировского завода , специалисты которого в это время трудились над танками Т-29 и Т-46-1. Здесь за два с половиной года Михаил Кошкин прошел путь от конструктора до заместителя начальника КБ и был удостоен ордена Красной Звезды.

За свои профессиональные качества и заслуги молодой конструктор в 1936 году был назначен на Харьковский паровозостроительный завод начальником танкового КБ. Ему потребовалось меньше года, чтобы наладить работу по модернизации танка БТ-7 (на тот момент одного из основных танков Красной армии) и установить на нем новейший дизельный двигатель В-2. Это был первый в мире танк с танковым дизелем.

Продолжая работу над новыми образцами танков, Михаил Кошкин создал модель полностью на гусеничном ходу, получившую обозначение А-32. Танк отличался сочетанием высоких боевых качеств, бронезащиты и маневренности. После установки брони толщиной 45 мм боевая машина обрела новое «имя», ставшее впоследствии известным всему миру — Т-34. В 1939 году танк был принят на вооружение Красной армии, а в 1940-м поставлен на серийное производство.

Новый танк вооружался пушкой калибра 76 мм и весил около 26 т; лоб и борт корпуса и башни были обшиты броней толщиной 45 мм. Двигатель мощностью 500 л.с. позволял развивать скорость до 36 км/ч по пересеченной местности. В целом Т-34 образца 1941 года показал себя эффективной и качественной машиной. Всего за годы войны было выпущено около 35 тысяч единиц Т-34 ранних моделей.

Создателю «тридцатьчетверки» Михаилу Кошкину не суждено было продолжить работу над оружием победы. Простуда, полученная во время пробега на Т-34 из Харькова в Москву на испытания и обратно; переутомление привели к заболеванию пневмонией, и 26 сентября 1940 года Михаила Кошкина не стало. Через два года, в апреле 1942-го, конструктору посмертно была присвоена Сталинская премия «за разработку конструкции нового типа среднего танка».

Но работа по совершенствованию танка не остановилась. Ученики Михаила Кошкина продолжили модернизацию боевой машины, и в 1944 году на вооружении Красной армии появилась модификация Т-34-85. Новый танк, оснащенный пушкой калибра 85 мм, превосходил своего предшественника по вооружению, бронезащите и мог лучше противостоять немецким «Тиграм» и «Пантерам». Т-34-85 оказался настолько удачным, что выпускался и после Второй мировой войны до 1958 года, а находился на вооружении многих стран вплоть до 1990-х годов. Всего было выпущено около 30 тысяч таких машин.