Оружие Победы: Пулемет Горюнова

Калашников Media начинает серию материалов, посвященных 73-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Наш первый материал о пулемете Горюнова.

Это единственный пулемет, разработанный в годы Второй мировой, который успел в ней поучаствовать. Его конструктор Петр Горюнов пошел служить в рабоче-крестьянскую Красную Армию в возрасте 16 лет, где 5 лет был пулеметчиком. Он отлично знал все недостатки состоявшего 1920-х годах на вооружении пулемета Максима. В 1930 году он пришел на работу на Ковровский завод, где производили пулеметы, и там разработал первый прототип своего оружия. В итоге пулемет Горюнова достаточно быстро был принят на вооружение и начал поступать в армию уже в 1943 году.

Он был гораздо легче, чем его предшественники. С ним было легко обращаться, особенно снимать ствол, что в те времена было критической необходимостью, ведь водяного охлаждения еще не было. Кроме того, несмотря на новаторскую конструкцию, пулемет Горюнова не требовал новой ленты и мог стрелять лентами пулемета Максима и ДС-39. Другие особенности оружия и его полный разбор — в нашем видео.