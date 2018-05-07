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Т-62М заметили в пригороде Дамаска
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В Сирии неуязвимые Т-62М впервые замечены в городских боях 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Twitter
Средние танки Т-62М стали активно применяться сирийскими войсками в ходе сражений против террористов в бывшем лагере палестинских беженцев Ярмук, расположенном в южном пригороде Дамаска.
Техника была переброшена в этот район несколько дней назад и практически сразу вступила в бой вместе с Т-72 различных модификаций, Т-90А, а также Т-55, БМП-2 и ЗСУ-23-4.
Т-62М в основном состоят на вооружении пятого добровольческого штурмового корпуса. Также небольшим их количеством располагает элитная бригада "Силы Тигра".
Ранее "шестьдесятдвойки" по большей части были задействованы в операциях, проводившихся в пустынной местности. При этом они продемонстрировали высокую живучесть. Неоднократные попадания управляемых ракет противотанковых комплексов, в том числе таких современных, как американские TOW-2, в подавляющем большинстве не приводили к взрывам и возгораниям. Танки спасали жизни своих экипажей благодаря наличию дополнительного многослойного бронирования корпуса и башни, а также усовершенствованному противопожарному оборудованию.
При создании Т-62М был учтен опыт первых лет афганской войны, других военных конфликтов. От танков первого послевоенного поколения, а также ранних версий Т-72 эта машина отличается усовершенствованной прицельной системой с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем, а также хорошо продуманной противоминной защитой.
По мнению военных экспертов, и во время боев в городских условиях "шестьдесятвторые" еще раз продемонстрируют все свои замечательные качества.
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